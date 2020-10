10 consejos para disfrutar el Halloween saludablemente

Halloween fue siempre sinónimo de alegría, pero este año puede ser un riesgo por las aglomeraciones, dificultad para el distanciamiento físico, intercambio de objetos que pueden tener el virus en su superficie y contacto intergeneracional en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Así lo afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al revelar que en esta oportunidad la fiesta se debe celebrar en casa con el núcleo familiar directo residente en la vivienda, tratando de evitar así el contacto intergeneracional. En ese sentido, tampoco se podrán hacer rondas por las casas para pedir dulces.



Marcela Fama, representante de la Sociedad Colombiana de Pediatría, explicó que “el impacto que tiene el coronavirus en la infancia no es severo, pero el riesgo es que los niños sí lo pueden transmitir a los adultos mayores o a adultos con factores de riesgo”.

Empero, dijo que no se debe minimizar esta festividad y llamó a la recursividad en los padres, “este es un día de alegría, hace parte de nuestra cultura y nos gusta celebrarlo; por eso debe ser un momento mágico para ser inventivo, para hacer diferentes juegos y disfrazarse”, manifestó.



A continuación, algunas medidas que pueden ser útiles no solo en el marco de esta celebración, sino en todo momento.

No salga

Si bien la tradición determina que esta celebración implica recorridos casa por casa, la recomendación es no salir del hogar. La circulación del virus, el contacto cercano, la presencia de personas extrañas ante los niños y el consumir cosas que potencialmente no están sometidas a procesos de desinfección incrementan el riesgo de contagio con el nuevo coronavirus. Y en ese sentido es mandatorio evitar las salidas de la casa

Acompañe

La celebración dentro de la casa exige presencia permanente de adultos para garantizar la seguridad de los niños en actividades que incluyen disfraces, preparación de alimentos, utilización de pinturas y uso de elementos no comunes en la cotidianidad de los niños. Dejarlos solos por un minuto puede marcar la diferencia entre una buena celebración y la presencia de hechos para lamentar.



Conectarse

La pandemia no es razón para suspender una celebración que favorece el desarrollo emocional de los niños y por extensión su salud mental, por lo tanto no hay que privarlos de la celebración y menos aislarlos. De ahí que es importante que los padres garanticen el contacto virtual de los menores con compañeros, amigos y familiares, bajo supervisión y coordinación. Vaya pensando cómo hacerlo.

Evitar excesos

Como es una actividad ligada al consumo de dulces y otros productos que los niños no suelen comer en exceso, esto exige poner límites, revisar ingredientes, establecer reglas y estar atentos a cualquier síntoma tras su consumo. En menores con factores de riesgo alimentario o enfermedades metabólicas, estas medidas deben ser más rigurosas y ojalá de la mano de médicos.



Alternativas

Hay que aprovechar la oportunidad que da el contexto de la pandemia para buscar alternativas propositivas para educar a los niños en hábitos saludables de alimentación. El consumo de frutas y verduras y evitar los excesos en un marco de celebración es una buena oportunidad a la que se suma la cercanía de los adultos que deben instruir con el ejemplo.

Solidaridad

La ilustración de los adultos hacia los niños en este momento puede orientarse también en aspectos de solidaridad en la pandemia. El cuidado de los abuelos y las personas mayores y los riesgos del contacto cercano deben inculcarse en esta fecha, teniendo en cuenta que la emergencia actual puede durar mucho más.

No relajarse

Aunque la celebración sea en la casa, no se deben relajar las medidas de desinfección de superficies, lavado de manos, el distanciamiento necesario frente a los adultos mayores y otras medidas de protección.

Ojo con las reuniones

Algunos papás por la presión de los niños pueden pensar que el riesgo de contagio solo está cuando se sale a la calle y pueden favorecer la organización de reuniones en las casas, permitiendo la presencia de niños de otras familias, sobre los cuales se desconoce su estado frente al virus. Esto puede aumentar el riesgo en razón a que la mayoría de las personas son asintomáticas, incluidos niños, que pueden favorecer la transmisión del virus, máxime cuando en ellos es difícil garantizar las medidas de protección.



Prevenga

No se trata de ser alarmistas, pero cada núcleo familiar debe tener claro las acciones a tomar en caso de emergencias con los niños, como intoxicaciones, quemaduras, dolores de estómago y atoramientos, no solo en este contexto. De ahí que tener claro a dónde ir a dónde llamar es clave. No sobra decir que es bueno cerciorarse del estado del botiquín casero y la capacidad para enfrentar una situación de emergencia en términos de primeros auxilios.

Aproveche

La pandemia ha cambiado la forma de relacionarse y este tipo de eventos protectores son oportunidades para favorecer lazos en la familia y definir líneas de autoridad en un marco amigable, en el que se favorezcan reflexiones del momento por el que atraviesa el mundo. Todo, claro, sin dañar la celebración.



UNIDAD DE SALUD