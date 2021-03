Los 10 mandamientos para cuidarse del covid-19 en Semana Santa

Pese a que desde el Gobierno nacional y las autoridades locales ya se planearon medidas restrictivas para la Semana Santa, que incluyen toques de queda y cuarentenas en algunos sectores específicos, los expertos sanitarios recuerdan que incluso más importante que estas son los cuidados que puedan tener las personas en sus interacciones.

La razón de la alerta que se ha levantado es una sola: que Colombia pueda entrar nuevamente a una ola de la pandemia, tal como sucedió en enero pasado tras las festividades de diciembre y año nuevo.



La salubrista Elizabeth Beltrán insiste en que las temporadas de alta movilidad favorecen la reactivación de la pandemia, como se ha comprobado en los periodos de vacaciones pasados. A estas temporadas les han seguido semanas de disminuciones, lo que demuestra que la aplicación estricta de las medidas de cuidado y bioseguridad es efectiva.



Sin embargo, indica Beltrán, esto también deja claro que se deben aplicar justamente para prevenir estos picos y no para atenuarlos y por eso el llamado es que se está a tiempo para evitar ascensos.



De hecho, una encuesta de Cifras y Conceptos dada a conocer esta semana reveló que una de cada cuatro personas no mantendrá medidas de bioseguridad en Semana Santa.



Así que tome nota de estos consejos para reducir el riesgo de infección por el nuevo coronavirus en los próximos días.

1. Pilas con los susceptibles

El Ministerio de Salud pide cuidar en esta temporada especialmente a los adultos mayores que no han recibido dosis de las vacunas que se están administrando en el país. Aquí se incluyen personas con más de 50 años y con comorbilidades que aumentan el riesgo en caso de una infección, como hipertensos, diabéticos, obesos y con enfermedades cancerosas o que comprometan el sistema inmunológico.



Esto no excluye a la población joven que bajo la premisa de no afectarse gravemente (algo que no es completamente evidente) relaja las medidas y son proclives a las reuniones.



2. No viajar si no hay segunda dosis

El Ministerio de Salud les recuerda a quienes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 que no es conveniente viajar mientras se completa el esquema de inmunización.

3. Considere aplazar el viaje

Si no es absolutamente indispensable el desplazamiento a otros lugares procure aplazarlo y más si al sitio al que va o del que sale presenta aceleración en los contagios. Considere no dirigirse a sitios turísticos de la costa como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o las islas de San Andrés e incluso Medellín en razón a las cifras crecientes en dichos lugares.

4. Cuide a sus familiares y amigos

Otra recomendación que hace el Ministerio de Salud es evitar visitar a familiares o amigos con quienes no se conviva, especialmente si en esos hogares hay adultos mayores o personas de riesgo. En ese sentido la sugerencia es que si el viaje se realiza las personas se hospeden en hoteles para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



“Si debe hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en hoteles u otro tipo de negocios similares para evitar contactos estrechos y largos con las personas con las que no convive”, dice la cartera.



5. Ventilación

Expertos en infectología insisten en que una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo de infección es garantizar la ventilación en los espacios, algo que puede llegar a complicarse en estas épocas por el aumento de las lluvias. En ese sentido, afirman que en caso de hacer una visita esta debe ser corta y al aire libre y se deben evitar comidas familiares en espacios cerrados.

6. Elija bien dónde comer

Los restaurantes abarrotados de personas que no guardan distancia entre las mesas ni garantizan una buena ventilación aumentan el riesgo de contagio porque en estos espacios la gente permanece la mayoría del tiempo sin tapabocas y hablando (factores que incrementan la transmisión). Así que al elegir dónde comer tenga en cuenta estos factores y privilegie aquellos sitios ventilados, poco llenos o al aire libre.

7. Ojo con las celebraciones

Aunque en esta época suelen hacerse celebraciones de tipo religioso como misas, procesiones, congregaciones en sitios de culto u oración, en esta oportunidad es prudente no asistir a ellas. Si bien las autoridades respectivas han sido claras con estos eventos y la Iglesia se ha manifestado a favor de la prevención, muchos vecinos o agrupaciones suelen adelantar estas manifestaciones. Evítelos, dado que se ha demostrado que pueden favorecer la transmisión del virus.



8. Cero fiestas

La Semana Santa es vista por muchos como una oportunidad para descansar, pero otras personas la asumen como un momento de encuentros sociales, fiestas y reuniones, las cuales están prohibidas expresamente por las autoridades, sobre todo en las ciudades que tienen ocupaciones de unidades de cuidados intensivos por encima del 50 por ciento.



De ahí que es prudente no solo no participar en ellas sino denunciarlas en caso de tener conocimiento sobre su realización, tal como han pedido las autoridades.

9. Aíslese ante síntomas

Siempre se ha dicho que más importante que las pruebas diagnósticas para el virus es el seguimiento a los síntomas que indiquen una posible infección por covid-19. Por eso el llamado es a estar atentos y aislarse cuando aparezcan tos, moqueadera, dificultad para respirar, diarrea, estornudos y dolor de garganta, que pueden ser indicios de la presencia del virus. Ante esto, es clave guardarse en casa y poner en conocimiento la situación a las EPS u autoridades sanitarias.

10. Las medidas son complementarias

Si algo ha encontrado la ciencia en más de un año de pandemia es que las medidas de autocuidado son eficaces en la medida en que se apliquen correctamente, de manera universal, de forma complementaria y con el acompañamiento de las autoridades, sobre todo en espacios de concentración. Así que no baje la guardia en acciones como el uso constante del tapabocas, el lavado de manos frecuente y la distancia física.

