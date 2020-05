Guía básica para mantener el coronavirus a raya

La Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), después de revisar la evidencia científica, redefinen conceptos básicos en materia de prevención contra el nuevo coronavirus.



Para las dos organizaciones, la principal fuente de contagio es el contacto directo entre personas dado por la transmisión del virus de un infectado con covid-19 a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca al toser, estornudar o hablar.

Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. En esas condiciones se puede contraer la enfermedad si inhalan dichas las gotículas o se reciben directamente en la boca, las mucosas nasales o las conjuntivas de los ojos.



De ahí que todas las medidas para prevenir la infección están orientadas para evitar que esto ocurra, por lo que el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, el lavado de manos y la limpieza directa de superficies potencialmente contaminadas siguen siendo mandatarias mientras dure la pandemia.

Las recomendaciones

Casa

Para empezar si se tienen síntomas similares a los de una gripa leve quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas.

Consulte

Si aparece dificultad para respirar, fiebre que no baja, malestar general, decaimiento o dolor en el cuerpo. Hágalo a través de su EPS o diríjase a un servicio de urgencias.

Tapabocas

Úselo permanente en los espacios públicos y en el trabajo. Revise la forma adecuada de utilizarlos, si son desechables no los reutilice y si son de tela lávelos a diario con agua y jabón.

Lavado de manos

Hágalo frecuentemente con agua y jabón; aprenda la regla del “antes y el después” de todo. Use los geles desinfectantes solo cuando no disponga de agua y jabón, pero entienda que esto no los remplaza.

Distancia

La OMS y el CDC reiteran que las personas deben mantenerse distantes al menos por 2 metros. Esta distancia física garantiza que las gotas de secreciones provenientes de personas infectadas no alcancen a quienes las rodean. Esta medida es mandatoria en espacios abiertos, públicos, privados e incluso domiciliarios, cuando las condiciones lo requieran.

​

Evite las aglomeraciones, el transporte público en el cual no se pueda mantener la distancia entre personas, los hospitales, y el espacio público en el que existan personas sin protección deben ser evitados al máximo.



Superficies

El CDC acaba de declarar que es posible que una persona contraiga covid-19 por tocar superficies u objetos en los que se encuentra el virus y después tocarse la boca, ojos o nariz.



En este sentido y como aún los expertos están aprendiendo sobre este virus, aclaran que a pesar de que no es la principal forma de contagio, es una posibilidad latente, por lo que recomienda la limpieza directa de elementos y superficies de alto contacto con desinfectantes de bajo riesgo para las personas.

Por tratarse de un elemento necesario y de uso permanente, es importante conocer las normas básicas para su uso. Foto: iStock

¿Cómo utilizar adecuadamente un tapabocas?

Por tratarse de un elemento necesario y de uso permanente, es importante conocer las normas básicas para su uso.



1.Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón

2. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros

3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal)

4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con color)

5. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz

6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla

7. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección

8. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla.

10. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Desinfección

Tenga en cuenta que no debe mezclar productos de limpieza, ya que pueden resultar perjudiciales para la salud.



El Centro para el Control y prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan usar agua y jabón y limpiar frecuentemente las superficies y objetos que tocamos a diario.

Si llega de la calle, desinfecte objetos personales, ropa y zapatos.



Además, es importante que lave frutas y verduras antes de consumirlas, como lo haría en cualquier circunstancia. Antes de tocarlas, lávese las manos con agua y jabón. Después, lave las frutas y las hortalizas a fondo con agua potable, sobre todo si las come crudas.



