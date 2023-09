Un nuevo video se ha hecho viral en las redes sociales. Y no: no es de una celebridad ni de un influencer del momento.La protagonista es la psicóloga mexicana Elsa Gómez, una profesional de la salud que lleva más de 25 años ayudando a trabajar las emociones adversas por medio de técnicas de respiración y pensamientos positivos.

En su cuenta en Instagram, @psicologa.elsa, donde aborda temas como la ansiedad, la depresión, la felicidad, la violencia de género y los problemas de pareja y con adolescentes, publicó un video en el que invita a sus seguidores a escribir, con su puño y letra en una hoja tamaño carta, dividida en dos columnas, lo siguiente:



“¿Qué sentimiento te cuesta más trabajo explorar y expresar?”. “¿Qué parte de tu cuerpo te da vergüenza, te da pena o te cuesta trabajo aceptar?”. 3. “Qué acción del pasado te da culpa”. 4. “Qué frase negativa te repites, como, soy una tonta, nadie me quiere o no valgo nada”, preguntó la profesional de la salud mental, quien también es ampliamente reconocida en TikTok. Allí, su cuenta aparece como: @psicologatiktokera.

“Y en la otra columna. Te voy a pedir que pongas una frase de aceptación, positiva, para cada respuesta, y escríbeme y me cuentas cómo te fue”, sigue la psicóloga Gómez.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la autoestima como “un estado completo de bienestar y que tiene en cuenta tanto el aspecto social como el físico o el psicológico. Asimismo, también destaca que no es solo el que no existan problemas o enfermedades, sino que va más allá”.



Según el portal www.psiquion.com, es importante tener en cuenta que la autoestima, según distintos autores, se puede dividir en dos. Por un lado, la autoimagen, que es la manera que tenemos de vernos a nivel físico y, por otro lado, el autoconcepto. Este último, como su propio nombre indica, se refiere a la opinión que tenemos sobre nosotros mismos a nivel psicológico.



“Relacionado con lo anterior, una persona puede tener un buen autoconcepto y una mala autoimagen. En este caso la intervención o el tratamiento sería diferente. Por eso creo que es muy importante diferenciarlos”, señala el portal y destaca los indicadores que podrían llevar a una baja autoestima, basados en un cuestionario elaborado por Morris Rosenberg, profesor y doctor en sociología de la Universidad de Columbia y una de las autoridades en el mundo sobre este tema:



Sentir que no se es una persona merecedora de afecto, pensar que no se tienen buenas cualidades, sentir que no somos tan capaces como el resto de las personas, tener una actitud negativa hacia uno mismo con, por ejemplo, un autodiálogo negativo con descalificativos o insultos; no estar satisfecho con las cosas que se hacen o pensar que se es un fracaso, no tener respeto por uno mismo o pensar que no se es una buena persona.REDACCIÓN EL TIEMPO