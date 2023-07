Actualmente, más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo, siendo el Alzhéimer la forma más común, pues representa entre un 60 % y un 70 % de los casos, de acuerdo con las cifras que maneja de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La demencia es un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades que, con el tiempo, destruyen las células nerviosas y dañan el cerebro, deteriorando la función cognitiva, más allá de lo que ocurre en el proceso natural de envejecimiento.

El Alzhéimer tiene varias etapas, inicialmente la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno.



En cada caso la duración de estas etapas es relativa, pero mantener una relación de apoyo con quien es diagnosticado con la enfermedad es fundamental para su calidad de vida.



A medida que el Alzhéimer avanza en el cerebro, se agravan los síntomas, como la desorientación, los cambios en el humor y el comportamiento; confusión de información; pérdida de memoria, entre otros.



A pesar de lo anterior, las actividades e interacciones sociales que estimulan el cerebro y mantienen la actividad diaria son claves para que la persona pueda mantener su calidad de vida y mejorar su bienestar, como explica la Alzheimer’s Association en su página web.



Como no hay ningún tratamiento para la demencia, resulta de vital importancia que familiares, amigos y cuidadores tengan presentes todas las herramientas de las que pueden echar mano para acompañar a quienes padecen esta enfermedad.

La comunicación: crucial para las personas con alzhéimer

El contacto físico puede ser útil para entablar conversaciones con personas que tienen diagnóstico de Alzhéimer. Foto: iStock

La comunicación es un reto para las personas con Alzhéimer porque tienen problemas para recordar cosas, ya sean palabras, expresiones o incluso el lenguaje.



Pero, como ya se mencionó, diversas instituciones destacan la importancia de acompañar y estimular con paciencia a las personas con este diagnóstico. Por eso, es clave que tenga presentes ciertos parámetros para que comunicarse con su ser querido o conocido no sea un problema.



Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, debe tener en cuenta su lenguaje corporal, por ejemplo, haciendo contacto visual con la persona y dirigiendo su atención a ella.



A esto se le suman los gestos o el contacto físico, al que puede recurrir para guiar a alguien. También debe tener en cuenta el lugar, evite lugares muy ruidosos o llenos de estímulos.

Lo que debe tener en cuenta a la hora de conversar

- Sea cordial, cariñoso y directo.



- No interrumpa a la persona.



- Escuche las preocupaciones de la persona, aun cuando sea difícil entender lo que dice.



- Haga preguntas cerradas, que requieren una respuesta de sí o no. En lugar de decir, "¿Cómo se siente?", pregúntele "¿Está cansado?", y limite las opciones cuando haga otras consultas.



- Use palabras diferentes si la persona no entiende la primera vez.



- Evite decir, “¿No se acuerda?” o “Yo le dije”.



- Ofrezca instrucciones simples, de paso por paso.



- Permita que la persona se tome su tiempo, sin presiones.



- No le hable a la persona usando un lenguaje o una voz infantil.



- Inicie usted la conversación.

Aunque sea una situación estresante para usted, la paciencia es fundamental en el trato con personas que tienen alzhéimer.



Evite discutir y señalar sus equivocaciones, pues no son conscientes de ellas y pueden causarles enojo. Así mismo, no utilice expresiones como "¿Otra vez? ¡Ya me lo has preguntado tres veces!", ya que solo generan frustración, irritabilidad, tristeza y retraimiento.



Si usted se frustra, tómese un “tiempo de descanso” y apártese de la situación, recomienda la Alzheimer’s Association.



A esto se le suma aprender a interpretar lo que la persona con demencia está tratando de comunicar, pues no siempre podrá ponerlo en palabras.



Sin duda, la recomendación más frecuente es que sea empático con la persona con Alzhéimer, pues depende del estado de su condición, no tiene el control total sobre lo que entiende, dice o recuerda, mientras que usted sí. Sea respetuoso, cariñoso y comprensivo.

