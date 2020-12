Claves para disfrutar la temporada navideña con bioseguridad

El mundo se enfrenta a una Navidad y un fin de año marcados por una pandemia como no ocurría desde hace muchos años. Y esta temporada, que solía representar el encuentro con la familia y los amigos, ahora tiene en máxima alerta a las autoridades por los contagios que se puedan dar.

El Ministerio de Salud, por ejemplo, dejó claro que las actividades sociales y comerciales pueden ser focos de infección. “Debemos entender que el virus aún sigue y no se ha ido, por lo cual hay que adaptar también estas celebraciones como hemos adaptado nuestros trabajos, la educación y otros aspectos de nuestra cotidianidad”, dijo hace poco Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de la cartera.



En ese sentido, la primera recomendación que hace la autoridad sanitaria es celebrar en casa, únicamente con el núcleo familiar con el que vive. “Y, además, si en la familia hay población vulnerable –aquellos con comorbilidades y los mayores de 60 años–, no salir de la casa y evitar reunirse con otras personas”, indicó el funcionario.



“Recordemos el uso constante de tapabocas y que debemos hacer un autoaislamiento previo. Al ingresar, lavarse correcta y constantemente las manos; mantener una distancia entre persona y persona, preferir los lugares al aire libre o abrir ventanas para una correcta ventilación del lugar, así como evitar el consumo abundante de bebidas alcohólicas que pueden llevar a que no sigamos de manera estricta los protocolos y tener mayor riesgo de contagio entre los invitados”, manifestó.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) también emitió sus propias recomendaciones para mitigar los alcances del covid-19 en esta época. Para el organismo, las reuniones y los viajes durante la temporada de fin de año implican riesgos. “Durante una pandemia no existe la temporada de días festivos sin riesgos. Cada reunión, cada salida de compras y cada plan de viaje aumentan las posibilidades de propagar el virus”, dijo el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.



“Por eso es fundamental seguir aplicando las medidas de salud pública que sabemos que son eficaces para controlar la propagación del virus”, como el tapabocas en cada momento, sobre todo cuando se va a hogares ajenos y mantener una distancia segura de dos metros.



La OMS apunta, en concreto, que se deben evitar las tres C: espacios cerrados, concentración de mucha gente y reuniones cara a cara, sobre todo con personas que no son de su entorno familiar. “Estas medidas son especialmente importantes al entrar en la temporada navideña, cuando las personas se congregan para marcar las celebraciones religiosas y generaciones de familias se unen para dar gracias”, dijo Barbosa.



Incluso las reuniones más pequeñas en interiores pueden ser especialmente riesgosas porque reúnen a grupos de personas, jóvenes y mayores, de diferentes hogares, que pueden no seguir las mismas medidas de prevención de infecciones, advirtió Barbosa.



“Deben mantenerse afuera cuando sea posible, y los participantes deben usar tapabocas y conservar la distancia social. Si se realiza en interiores, limitar el tamaño del grupo y elegir áreas bien ventiladas puede ayudar a reducir la exposición”, dijo.

Algunas ideas

El Ministerio de Salud invitó a realizar las tradicionales novenas de aguinaldos por medio de herramientas tecnológicas. Además, recomendó no hacer fiestas empresariales presenciales y continuar con los encuentros virtuales.



Para las compras navideñas, el Ministerio pidió hacerlas desde las plataformas virtuales y cumplir con todas las normas de bioseguridad si es necesario ir a un almacén. Así como también mantener las medidas de bioseguridad si se hacen viajes en carretera o aéreos.



“Este es el mes en el que más debemos intensificar las medidas y entregarnos como regalo a nosotros y nuestras familias la protección y el autocuidado frente a un virus que aún continúa. Esta será una Navidad diferente, pero no por eso dejará de ser especial, llena de amor y con quienes queremos, así sea en la virtualidad”, agregó.

Ojo con el fuego

Otro tema que hay que tener presente es la mezcla peligrosa que pueden representar los alcoholes y geles desinfectantes con el fuego. El médico pediatra Juan Carlos Morales, de la Cruz Roja Colombiana, afirma que se trata de una situación inédita, en razón a que las necesarias medidas de desinfección con geles y alcoholes desinfectantes, en esencia inflamables, pueden ser considerados como elementos normales, pero en realidad son un factor de riesgo al acercarse al fuego, sobre todo en los niños.



De hecho, Germán Maldonado, médico experto en servicios ambulatorios, asegura que incidentes de este tipo ya se han presentado en personas que cumpliendo con estas medidas realizan tareas en la cocina y al exponerse al fuego resultan con quemaduras de diferentes grados. “El riesgo se hace extensivo en estas festividades no solamente por la celebración de las velitas, sino por el uso de la pólvora”, afirma.



La explicación a esto es que si bien el alcohol se evapora rápidamente de la piel, muchas personas lo aplican frecuentemente en las manos, lo que puede mantener un nivel de humedad de alto riesgo cuando se está en contacto con las llamas, dice el dermatólogo Campo Elías Páez.



Se trata de un tema del que las autoridades deben estar pendientes, afirma el médico especializado en salud laboral Juan Vicente Conde. “Los riesgos se tornan más evidentes por estas celebraciones, pero también se proyectan en los espacios de trabajo normal con personas que tienen que estar cerca del fuego, como chefs, cocineros y meseros, por lo que hay que estar muy pendientes”, afirma.

UNIDAD DE SALUD