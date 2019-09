Alimentos que usted cree 'podridos', pero debería comerlos

Cuando se consumen alimentos en mal estado, en descomposición o que no han sido manipulados correctamente, el cuerpo reacciona con mecanismos como la diarrea para eliminar aquellas sustancias toxicas que pueden ingresar al organismo y causar daño

Aunque es evidente que los alimentos en descomposición no son aptos para el consumo humano, en muchas familias se acostumbra a desechar comida que creen está "podrida" o en mal estado, aunque aún es apta para el cuerpo. Por ejemplo, un banano pecoso es desechado inmediatamente en algunos hogares o una hoja de lechuga con la punta amarilla, en lugar de eliminar la parte afectada.



Esta vez EL TIEMPO y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se une para defender a los alimentos imperfectos y dar la batalla contra el desperdicio de comida.



Una problemática que ha llegado a tal magnitud que hay un movimiento mundial que se llama 'Disco Sopa' que busca demostrar que algunos alimentos que se desechan podrían ser utilizados (aunque sea en parte). Ponga atención a las siguientes recomendaciones, seguro le serán útiles.

Un buen inicio es ponerse la meta de convertirse en un consumidor responsable con actitudes como:



- Antes de ir a comprar recuerde los alimentos que ya tiene en su nevera y haga una lista de lo que realmente necesita. Compre solo las porciones que usará en el corto plazo y vaya más allá de lo que ve, elija también frutas y verduras feas.



- Al momento de ir a un restaurante, pregunte siempre por el tamaño de las porciones y de ser necesario, comparta los platos grandes con alguno de sus acompañantes. Si le quedó comida, no sienta pena de pedir que se la empaquen y llévela a casa, le puede servir para la cena o dársela a alguien más.



- Ser consumidor responsable también significa cambiar los hábitos en el hogar. Intente semanalmente mirar cuántos desperdicios se producen en su casa y analice cuáles se hubieran podido evitar.



- Cuando llegue a su hogar con una nueva compra, ubique los alimentos nuevos detrás de los que aún están esperando a ser consumidos. En otras palabras, consuma primero lo más viejo para que no se dañe.



- Las verduras y frutas se pueden congelar, incluso los ingredientes de una sopa de verduras para luego calentarla y ya.



- Con las frutas que se vayan a deteriorar se puede hacer jugos, helados, aguas aromáticas, mascarillas, conservas, etc. Saque provecho de todos los alimentos que tenga, incluso si hace una reunión en su hogar, comparta los alimentos que le quedaron.



- Aproveche las promociones de alimentos con sus familiares y amigos con compras colectivas, esto le ayudará a ahorrar dinero y evitará botar alimentos a la basura. Aunque suena sencillo y hasta obvio, la verdad es que es muy fácil no seguir esa ruta en el día a día y menos cuando se enfrenta a promociones en precios económicos y grandes cantidades.



El típico 'Cinco bolsas de tomate por el precio de una', de no planificarse en forma adecuada su uso, puede contribuir al desperdicio de alimentos, porque no se alcanzan a consumir antes de su fecha de vencimiento.

La FAO responde a EL TIEMPO las preguntas más comunes sobre desperdicio de comida:

¿Qué son los desperdicios de alimentos?

Entre las fases de venta y consumo de alimentos se producen desperdicios que tienen una relación directa con el comportamiento de vendedores mayoristas y minoristas, los servicios de venta de comida y los consumidores que deciden desechar los alimentos que aún tienen valor.



Un ejemplo de esto es cuando un supermercado solo decide tener en sus estantes frutas ‘perfectas’ y arroja a la basura las que son deformes o no cumplen con los estándares que se requieren. Otro son los tenderos que botan la fruta o la verdura que ya está a punto de dañarse y, en el caso de los consumidores, es la fruta o verdura que se deja en la nevera o a la intemperie y nunca se consume.



Lo preocupante es que, de acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, en el país cerca de 10 millones de toneladas de comida terminan en la basura, cantidad que permitiría alimentar a la totalidad de la población de Bogotá anualmente.

¿Qué datos tiene la FAO sobre este tema?

La política de FAO para prevención de desperdicios de alimentos está enfocada en evitar botar a la basura alimentos que pueden ser aprovechados mediante estrategias como las mencionadas con anterioridad, es decir evitar que en casa los alimentos lleguen a dañarse sin ser usados o hacer compras excesivas sin planeación.



FAO invita a todas las personas a ser consumidores responsables. Esa es una tarea en la que todos podemos ayudar.

Este #QuéTeComes fue hecho en alianza con el área de Alimentación y Lucha

contra la Malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo diarav@eltiempo.com

*DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ

Twitter: @DianaRavelo

ELTIEMPO.COM