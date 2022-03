"Cuando acumulas tensión, tristeza, ansiedad, miedo, rencor, animadversión, pesimismo y odio, esas sensaciones pueden expresarse en tu cuerpo como dolores, lumbalgias, inflamaciones, calambres, cansancio y fatiga”, relata uno de los capítulos más entrañables del libro titulado Guía práctica para poner a punto tu organismo.



La publicación hace parte de la biblioteca de Corazones Responsables, que recopila más de 25 libros cuya temática gira en torno al cuidado como estilo de vida. La Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular han creado este compendio de libros con la intención de proveer herramientas para generar pequeños cambios en la cotidianidad de las personas y preservar su salud.



En una época inundada con información imprecisa sobre dietas ‘detox’ de todo tipo que prometen recuperar formas y compensar los excesos de toda una vida en poco tiempo, los autores de este texto entienden que el cuerpo humano tiene mecanismos de extraordinaria precisión para eliminar toxinas, desechar las sustancias que pueden intoxicarnos y generar filtros naturales para preservar solo los elementos que cuidan todos los órganos y garantizan su funcionamiento de manera oportuna, adecuada y perfecta.



En este sentido, la desintoxicación del organismo trasciende la mera idea de limpiar el cuerpo de impurezas como una moda del momento y propone que estos procesos son un estilo de vida que debe tener presente esferas constitutivas del ser humano tan importantes como las emociones, la higiene, el cuidado ambiental, la ingesta de ciertos alimentos, la calidad de los vínculos y las relaciones que forjamos, entre otras.



La integralidad de estos elementos hace de este texto una excelente guía para aprender a sanar desde el equilibrio y la depuración, entendiendo que el objetivo primordial es trazar un plan de vida para que la gente sana pueda prevenir cualquier tipo de afección futura.



“Buscamos con esta guía que el lector pueda examinar poner a punto su organismo, convirtiendo la desintoxicación en un estilo de vida a partir de decisiones que lo lleven a limpiar de forma natural varios órganos que son fundamentales en el buen funcionamiento del cuerpo”, menciona Jaime Calderón-Herrera, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón.

Limpiar las emociones

Aunque parezca algo increíble, parte del proceso de desintoxicación del organismo se encuentra en la depuración y equilibrio de las emociones. Uno de los autores del libro, Juan Carlos Santacruz, periodista especializado en comunicación para la salud y director ejecutivo de la Fundación Colombiana del Corazón, explica que “de la misma forma en que las personas deberían aprender a elegir los mejores alimentos para nutrir su cuerpo, también deberían elegir los mejores alimentos para alimentar el cerebro, la mente y las emociones”.



Respirar, cargarnos de positividad, elegir libros que cuentan historias positivas, escuchar piezas musicales que evocan armonía, seleccionar películas cuyo contenido nos proporcione calma o incluso compartir con personas que nos aportan, son algunas de las acciones que pueden contribuir a purificar las emociones del cuerpo.



La activación excesiva que sufre nuestro cuerpo cuando estamos estresados, tristes, sentimos miedo o melancolía modifica la manera en que todo nuestro organismo funciona. En un primer momento de estrés, el sistema inmune es capaz de aumentar su respuesta, pero ante un padecimiento crónico o prolongado, termina agotándose y promoviendo la inflamación de nuestro organismo. Este ambiente pro-inflamatorio es el que está detrás de las enfermedades crónicas que son tan comunes en esta época. De ahí que la limpieza habitual de las emociones hace parte esencial del proceso de depuración del organismo.



“No hay nada que pase en la mente que no se somatice en el cuerpo. Los pensamientos se traducen en emociones y estas emociones, a su vez, en acciones. Entonces pensar positivamente, estar en conciencia plena y un escenario de limpieza de los pensamientos me van a generar emociones que me van ayudar a cuidar y a prevenir este tipo de sensaciones y de somatizaciones hacia la proinflamacion”, afirma Leany Blandón Rentería, nutricionista, autora del libro y subdirectora científica de la Fundación Colombiana del Corazón.

Gratuito y virtual

Este libro es gratuito y está disponible de manera digital en la página web de Corazones Responsables.



Los consejos y explicaciones que convergen libremente en este documento pretenden hacer de este material una decisión de vida “donde no solamente se trata de mantener a punto el hígado, los riñones, los pulmones, los intestinos o la piel sino también la mente, los pensamientos, el entorno y las relaciones”, apuntó el doctor Calderón-Herrera.



La limpieza ambiental, la limpieza nutricional y las neuroasociaciones también son parte esencial de este plan de vida.



La base fundamental de esta guía es que el lector pueda contemplar la desintoxicación como un estilo de vida, en un conjunto de decisiones que preserven el funcionamiento óptimo de los órganos naturales del cuerpo que garantizan la limpieza y no en las propuestas comerciales que abundan en el mercado abierto de redes sociales.



“Nos pareció oportuno mostrar la salud como el bien máximo que tienen los seres humanos y que es un escenario de integralidad donde hay una diferencia profunda entre salud y enfermedad”, puntualizaron los autores.



