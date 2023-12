Consejos para dejar el azúcar en exceso y evitar enfermedades

El azúcar es un aditivo que muchas personas no pueden dejar de consumir, pero no se han detenido a observar lo que está puede ocasionar en el organismo.



Para poder dejar de consumirla, existen algunos trucos que se pueden aplicar poco a poco, puesto que el consumo de azúcar se convierte casi en una adicción.



Muchos alimentos, en especial los altamente procesados, contienen azúcares que hacen que quien los consuman no quieran dejar de hacerlo, no solo por cómo saben, sino por la dopamina -hormona de la alegría- que estos generan.

De acuerdo con Margot Miserachi Kalach, nutricionista del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, explica que es posible dejar el azúcar sin que esto sea traumático.



"Los alimentos con alto índice glucémico pueden elevar momentáneamente los niveles de dopamina y serotonina, que son las encargadas de hacernos sentir placer o felicidad”, explicó.



Además, manifiesta que el exceso de azúcar en el organismo, puede generar resistencia a la insulina, lo que lleva a enfermedades como diabetes y otros problemas de salud como el estrés y el cansancio extremo.



(Le puede interesar: Esta es la harina que se usa en vez del chocolate y se recomienda a diabéticos)



También, en la actualidad la industria alimenticia a tratado de esconder el azúcar con diferentes nombres, por lo que muchas personas siguen consumiéndolas sin sin saber que lo están haciendo.

(Lea más: La dieta para prediabéticos: alimentos que no deben consumir)



Por lo tanto, el portal 'Vanidades' de la mano de la experta en nutrición, entrega unos consejos que pueden ser útiles si quiere empezar una vida saludable sin azúcar:

Bajar la ingesta de dulces poco a poco: eliminar alimentos tajantemente no es lo adecuado, por lo tanto, la experta recomienda hacerlo poco a poco hasta eliminarlo completamente. ​ Cómo se mencionó anteriormente, la industria ha tratado de camuflar el azúcar con diferentes nombres, como por ejemplo agave, algarrobo, azúcar blanco, de caña, de castor, de coco, de dátil, de fruta o de Palma.



En algunos productos como los concentrados de jugos de frutas se pueden encontrar como de dextrosa, jarabe de maíz, etil maltol, fructosa, galactosa, glucosa, jarabe de arce, lactosa, manitol, melaza, miel, sacarosa, Sirope y néctar de frutas.​ Ya que puede diferenciar el azúcar camuflado con otros nombres, es necesario que la glucosa, que se encuentra en alimentos que no son procesados, pueda consumirse con moderación. Esta se encuentra en alimentos como zanahoria, remolacha, camote, papa y yuca. Estos alimentos son necesarios porque aportan también carbohidratos que aportan energía para el funcionamiento del cuerpo.​ Si en algún momento, se encuentra con ansiedad de comer, prefiera otro tipo de alimentos que no sean procesados ni altos en azúcar, como los frutos secos o simplemente tomar agua, para tener saciedad. Además, si usted mantiene una alimentación saludable, no va a tener antojos, si incluye todos los grupos de alimentos en su dieta.

Crean 'pan saludable' que reduce niveles de azúcar y controla ganas de comer

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Azúcar refinada vs. azúcar sin refinar: diferencias entre dos edulcorantes

¿Qué fruta no se debe comer todos los días? Le contamos

Estos son los efectos en el cuerpo cuando se toma el café sin agregarle azúcar