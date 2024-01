Siete consejos para cuidar mejor de nuestro cuerpo y salud mental

Nuestra conexión cuerpo-mente es fortísima. Si esta falla, falla nuestra salud en general. Por lo que aprender a escuchar a nuestro cuerpo y darnos cuenta de que algo no va bien es fundamental.



Pero ¿cómo lograrlo y qué hacer si percibimos que algo no anda del todo bien? Elena Puig Guitart, psicóloga sanitaria, terapeuta de polaridad acreditada y especialista en mindfulness, tiene un libro con siete claves para ello: Lo mejor de mí. La guía para descubrirte, entenderte y quererte (Grijalbo).



La experta dice que una primera señal de alerta es cuando vamos en una suerte de ‘piloto automático’ y haciendo un gran esfuerzo por seguir adelante, por cumplir con nuestras obligaciones al precio que sea, así eso implique renunciar a muchas cosas importantes de la vida, como poder sentarnos a almorzar tranquilos o no dormir las horas que necesitamos o negarnos un pequeño espacio de tiempo para respirar, pensar o simplemente caminar un rato en medio de nuestras obligaciones diarias.

“Hay muchas personas que se dan cuenta de que todo lo que pensaban que era irrenunciable realmente no tiene importancia en su vida. Son aquellas cosas las que nos hacen desconectar del cuerpo, de la necesidad de descansar, de dormir, de comer bien, de movernos. Por eso debemos preguntarnos a nosotros mismos, si nos estamos cuidando, si nos estamos desconectando lo suficiente. Por eso defiendo el contacto con la naturaleza, la respiración consciente y la meditación, porque así paro y me puedo dar cuenta de lo que está fallando”, agrega.



Cuidar la alimentación es cuidar la salud mental

Cada vez hay más estudios científicos sobre la relación que existe entre el intestino y el cerebro, el cual Puig lo nombra como el ‘segundo cerebro del cuerpo’. Y dice que “hay otras partes del cuerpo muy dedicadas y especializadas en captar la información y, evidentemente, producir todos aquellos químicos para adaptarnos a esas circunstancias exteriores”.



A donde Puig llegan muchos pacientes con ansiedad o depresión resistente. Además de la terapia, los remite donde un nutricionista, siendo este uno de sus principales consejos, pues, explica, cuidar de nuestra alimentación y de nuestra microbiota es clave para nuestra salud mental.



“Te preguntarás qué relación tiene tu zona intestinal con tus emociones y con tu mundo interior a nivel psicológico. Resulta que todo. Sabemos, por ejemplo, que la serotonina, el neurotransmisor que hasta hace poco creíamos que solo se producía en el cerebro, se origina en un 90 % en el intestino”, dice.

Domir repara, limpia y motiva

Otro de sus consejos es un verdadero descanso durante la noche. De acuerdo con la Oficina para la Prevención de Enfermedad y Promoción de la Salud (ODPHP de EE. UU.), el 25 % de los estadounidenses adultos descansa muy poco 15 de los 30 días que tiene el mes. Y existe vasta información científica acerca de cómo “la falta de sueño aumenta el riesgo de patologías de corazón, tensión arterial, obesidad y diabetes”.



Además, dormir adecuadamente es necesario para el sistema inmunológico, para regular el metabolismo del azúcar y para el rendimiento en general. “Cuando una persona enferma, una higiene del sueño es indispensable, ya que durante el descanso el cuerpo se repara; si no, pueden empeorar sus problemas de salud”, avisa. Agrega que no dormir bien afecta negativamente el nivel de energía, la paciencia, la irritabilidad y la motivación.



Moverse, el mejor antidepresivo

Son “múltiples” las investigaciones que aconsejan hacer ejercicio en casos de trastornos de ánimo, pues se ha demostrado que es un antidepresivo natural y favorece el bienestar psicológico de las personas.



La Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments recomienda la práctica de ejercicio como primer tratamiento en casos leves y moderados de depresión (30 minutos de ejercicio tres veces a la semana, durante dos meses); mientras que para los casos graves lo indica como segundo tratamiento coadyuvante a los antidepresivos. “Moverse es vida se ha dicho siempre. Y yo lo mantengo aquí”, dice la psicóloga.

La naturaleza, un tónico curativo

Puig también exalta la necesidad de salir a la naturaleza. Estar en contacto con ella tiene un efecto relajante en el sistema nervioso, y mejora el estado de ánimo.



“En 2017 un grupo de psiquiatras, psicólogos y especialistas en arquitectura hizo un estudio con personas de ambientes urbanos vulnerables que sufrían depresión y problemas psicosomáticos. Los resultados mostraron que la terapia basada en la naturaleza ayudó a los participantes a mejorar sus estados de ansiedad, depresión y estrés, de forma mucho más efectiva que la combinación de arteterapia y tratamientos convencionales”, reseña.

Respirar es un ‘arma’ poderosa

Respirar, en su opinión y según estudios científicos, regula el sistema nervioso. “Es algo innato e intuitivo. Si sabes respirar cuando te lleva una emoción, eres capaz de poner la pausa necesaria para decidir qué queremos hacer”. Y agrega: “Si pongo atención a cómo respiro me doy cuenta de cómo estoy pensando y cómo son las emociones que estoy sintiendo, y ahí es cuando puedo hacer algo. Al tomar consciencia, yo decido”.



Hay varias formas de respirar correctamente. Puig usa mucho la 4-7-8. ¿En qué consiste? Se toma aire suavemente por la nariz, contando hasta 4. “Retén el aire mientras cuentas hasta 7 y luego suéltalo por la boca suavemente contando hasta 8. Si te cuesta mantener el ritmo, sé flexible y reduce unos segundos”, apunta.



Meditar para reconectarnos

Según Puig, la meditación es imprescindible a la hora de escuchar nuestro cuerpo, porque nos da conciencia del mismo y cómo nos estamos sintiendo. “Muchas personas no sabemos parar, y cómo descubrir que estamos desconectados cuerpo y mente. Esta práctica da la pauta para descubrir qué nos pasa. Lo más potente es la intención, es algo que puede ser interesante para mí”, dice.

Aprender a decir que ‘no’



En último lugar, esta psicóloga sanitaria defiende la importancia de decir ‘no’ a quienes nos rodean, a nuestros amigos o pareja y a las cosas sociales que no nos hagan sentir bien o a un estilo de vida que no nos convenga. Y en esto es muy contundente: decir que ‘no’ es quererse y estar conectado con nuestras necesidades; y “trabajar esa parte asertiva que nos dice que algo no nos conviene, que no deseamos, nos ayuda a conectamos con la vida que queremos”.

