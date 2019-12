Los nueve consejos de salud imperdibles para las vacaciones

La exposición solar en exceso y el consumo de alimentos y bebidas, así como la precaución en carretera y con el entorno suelen poner en aprietos a muchas personas en la temporada de vacaciones.

Para evitar males mayores en esta época el Ministerio de Salud lanzó una serie de recomendaciones que deben seguirse al pie de la letra. Así que tome nota de ellas y compártalas con sus seres queridos.

1. Cuídese de los mosquitos. Utilice ropa que cubra la mayor superficie de la piel. Aplique repelente en la piel expuesta. Utilice mosquiteros o toldillos para proteger a los niños, ancianos y enfermos, o cualquier persona que reposa durante el día. Las mujeres embarazadas deben extremar las medidas de prevención de picaduras.

2. Ojo con el dengue. Cada semana cerca de 2.500 colombianos se están contagiando con este virus. Para evitarlo cepille y lave las paredes de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano con cloro, para eliminar los huevos del mosquito. Limpie los patios, recoja basuras o residuos sólidos que puedan acumular agua lluvia. Tape y limpie de manera adecuada los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. Voltee recipientes (baldes, botellas) que no vaya a eliminar y cambie diariamente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.

3. Precaución con el sol. Nada mejor que un buen bronceado por esta época, pero ojo. Si va a hacerlo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa, hidrátese constantemente, preferiblemente con agua; aplique suficiente protector solar en las áreas expuestas y haga uso de sombrillas y de la sombra. Use protector solar con un factor de protección superior a 30 y tenga en cuenta que este es más efectivo si lo aplica media hora antes y cada 30 minutos cada cuatro horas o luego de tener contacto con el agua.

4. Cuide su alimentación. Con los pescados y mariscos, por ejemplo, evite comprar aquellos que tengan escarcha o cristales de hielo, ya que puede significar que han estado almacenados durante mucho tiempo o que se descongelaron y se volvieron a congelar. Después de adquirir estos productos recuerde depositarlos en el refrigerador o congelador inmediatamente.



5. Productos enlatados. Las latas deben estar en buen estado en el momento de su compra; no deben presentar abombamientos, hendiduras, rupturas, suciedad, golpe y/o óxido. Si encuentra alguna de estas características, infórmele al expendedor. Si no ha consumido el total del producto, sáquelo y guárdelo en refrigeración (0-4°C) en frascos con tapas.



6. Agua para consumo humano. Asegúrese de que este líquido siempre sea potable, tanto para beber como para preparar alimentos y lavar frutas y verduras. Si no es tratada, déjela durante tres minutos aproximadamente luego de que hierva y déjela enfriar. Después guárdela en un recipiente limpio y con tapa. No hierba el agua tratada pues le hará perder la protección del cloro y perderá el proceso de potabilización.

7. En las piscinas públicas. Lea el reglamento de uso. Verifique si al menos una persona salvavidas con al menos dos flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho y botiquín de primeros auxilios con material para curaciones. Identifique la profundidad máxima y no delegue la seguridad de los niños a flotadores, hombreras o juguetes inflables pues estos elementos no son dispositivos de seguridad.



8. En la vía. Conducir responsablemente significa hacerlo con todos los sentidos en perfecto funcionamiento, lo que incluye alejarse de cualquier consumo de bebidas alcohólicas, por pequeño que sea, así como del celular, el radio y otras distracciones.



9. Siempre alerta. Prepare su viaje. Además de revisar los frenos, luces, llantas y el estado general del vehículo, analice su estado de salud, su descanso y una alimentación saludable. Si durante el trayecto se siente cansado, deténgase y descanse. Respete los límites de velocidad establecidos y si tiene algún incidente en la vía comuníquese con la línea 123.

