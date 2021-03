Las nuevas recomendaciones de la OMS sobre los tapabocas de tela

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles varios consejos sobre el uso de mascarillas de tela durante la pandemia de covid-19, en los que, entre otras cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y no dispongan de válvulas.

De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno y la exterior puede ser de este mismo segundo material o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe epidemiológico semanal.



La agencia también recomienda examinar el empaque del tapabocas para comprobar si ha sido probado en laboratorio, garantiza al menos un 70 por ciento de filtración de pequeñas gotas y conserva sus propiedades durante al menos cinco lavados.



(Lea también: Ventilación de los espacios, otra medida efectiva contra el virus)



Por otro lado, la OMS subraya que no sólo debe tenerse en cuenta la capacidad de filtración de las mascarillas, sino su adaptación a la cara (deben cubrir no sólo la nariz y la boca, sino también la barbilla sin dejar aberturas) y que permitan respirar bien al que las utilice.



En este sentido, el organismo advierte que usar dos tapabocas de tela a la vez puede conllevar ciertos riesgos, ya que podría dificultar tanto la respiración del usuario que, a menudo, tenga que quitársela para recobrar el aliento.



Este tipo de mascarillas no médicas deben ser guardadas en bolsas de plástico u otros envoltorios seguros antes o después de su uso, y lavadas con jabón y detergente, preferiblemente a 60 grados.



(Consulte: 10 trabajadores de la salud cuentan su experiencia con la vacunación)



Como alternativa, se puede lavar con agua a temperatura ambiente y jabón, aunque a continuación la OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo durante un minuto.

EFE