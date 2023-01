Un estudio de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) ha advertido que los consejos sobre anticoncepción que dan las 'influencers' en las redes sociales podrían poner a los jóvenes en riesgo de embarazos no deseados.

El estudio, publicado en la revista científica 'Health Communication', concluye que los adolescentes y los adultos jóvenes pueden estar recibiendo información inexacta sobre salud sexual, lo que convierte muchos de los vídeos populares en un problema de salud pública.



Los investigadores analizaron numerosos vídeos de YouTube publicados por 'influencers' con hasta 2,2 millones de seguidores y descubrieron que era más probable que los espectadores recibieran información sobre cómo dejar los anticonceptivos hormonales que sobre cómo utilizarlos o mantener relaciones sexuales seguras.



Estudios anteriores sugieren que las 'influencers' son más persuasivos e influyentes que las celebridades tradicionales, debido a su cercanía y accesibilidad. Los jóvenes los consideran muy dignos de confianza, y las jóvenes afirman que las 'influencers' pueden parecerles hermanas cercanas.



Los 'influencers' de YouTube son especialmente propensos a dar información personal, algo que se sabe que refuerza los lazos con los seguidores.

Para saber más, un equipo de expertos de la Universidad de Delaware buscó en YouTube vídeos en los que 'influencers' con al menos 20.000 seguidores hablaran de sus experiencias con la anticoncepción. Identificaron 50 vídeos publicados entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021 por 'influencers' con entre 20.000 y 2,2 millones de seguidores.



Luego se analizaron los videos para determinar las actitudes de las 'influencers' hacia el control de la natalidad hormonal, incluidas las píldoras anticonceptivas, las inyecciones y los implantes, y las versiones no hormonales, como las aplicaciones de seguimiento de la fertilidad y los condones.



Los resultados mostraron que la mayoría de las 'influencers' hablaron de dejar los anticonceptivos hormonales: el 92 por ciento dijo que los usaba o los había usado y el 74 por ciento dijo que los había dejado o pensaba dejarlos.



Las principales razones de las 'influencers' para dejarlo fueron el deseo de ser más naturales y mejorar su salud mental. Sin embargo, según los investigadores, la relación entre la depresión y los anticonceptivos hormonales sigue sin estar clara.



Alrededor del 40 por ciento de las 'influencers' afirmaron que utilizaban o habían utilizado métodos anticonceptivos no hormonales, siendo el más popular el seguimiento de la fertilidad.

Expertos de la Universidad de Delaware buscaron en YouTube vídeos en que 'influencers' con al menos 20.000 seguidores hablaran de sus experiencias con la anticoncepción. Foto: iStock

Entre las razones aducidas para justificar el uso de métodos anticonceptivos no hormonales se encuentran que ayudan a prevenir embarazos, son más naturales, tienen menos efectos secundarios y son más económicos.



La autora principal, Emily Pfender, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Delaware, afirma que la popularidad de los dispositivos de seguimiento de la fertilidad es preocupante y califica parte de la información de "potencialmente perjudicial".



"El seguimiento de los ciclos puede no ser tan eficaz para prevenir el embarazo como los anticonceptivos hormonales. Además, lo que los jóvenes espectadores no ven en el contenido de las 'influencers' es la cantidad de esfuerzo y planificación meticulosa que conlleva el seguimiento de los ciclos", comenta.



"Por ejemplo, para utilizar el método de seguimiento del ciclo según lo previsto, las mujeres deben medir fielmente la temperatura corporal basal y la viscosidad del fluido cervical a la misma hora todos los días, realizar un seguimiento de la duración del ciclo para calcular su ventana fértil y abstenerse de tener relaciones sexuales en días específicos de su ciclo", añade.



Por último, pocas de las 'influencers' que dejaron de tomar un anticonceptivo hormonal dijeron que habían cambiado a un método alternativo. Solo el 20 por ciento había empezado a tomar un anticonceptivo no hormonal y el 14 por ciento otro hormonal.



"La interrupción de los anticonceptivos hormonales es arriesgada porque aumenta la probabilidad de embarazos no deseados. Los vídeos de 'influencers' que desaconsejan el uso de una opción muy eficaz para el control de la natalidad y no animan a utilizar otras formas de protección para prevenir contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública", remarca Pfender.



Los autores concluyen que, si bien las redes sociales pueden ser una valiosa fuente de información,

