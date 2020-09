Dan vía libre para que Colombia invierta en vacunas experimentales

El Consejo de Estado, a través de la sala de consulta y servicio civil, dio vía libre para invertir dineros públicos en vacunas en experimentación contra el Sars-CoV-2 en respuesta a una consulta hecha por el Ministerio de Salud con mensaje de urgencia.

La solicitud del Ministerio tenía como base la limitación establecida en el artículo 15 de la ley 1751 del 2015 (ley estatutaria) que restringe la posibilidad de que el Estado colombiano financie con los recursos públicos destinados a la salud moléculas en fase de experimentación. Consecuentemente, esta norma impedía que se destinaran dineros para garantizar los anticipos solicitados por los laboratorios farmacéuticos para poder distribuir oportunamente una vacuna contra el nuevo coronavirus en caso de ser aprobada.



En tal sentido, el Consejo de Estado en audiencia realizada hace dos semanas consideró que dicha restricción no aplica para los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que ha administrado las inversiones de salud para conjurar la pandemia. Por lo tanto, estos pueden ser usados en los fines de investigación.



Según la sala, es necesario poner por encima los derechos fundamentales a la vida y la salud en el ordenamiento jurídico colombiano además del estado de emergencia económica, social y ambiental declarado por cuenta de la pandemia.



De igual forma se toma como base la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional que condiciona la salud en términos de derecho fundamental al contar con un sistema que garantice a los servicios de salud en un contexto de universalidad, calidad, eficacia y oportunidad.



A lo anterior se suma que a la luz de las disposiciones del decreto legislativo 444 del 2020, el Fome tiene como propósito conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos de la emergencia generada por el covid-19 y que por su naturaleza jurídica permite que sus recursos sean utilizados para los propósitos de esta consulta; es decir, adquirir vacunas en fase de experimentación.



El alto tribunal concluye que la restricción establecida no aplica para los recursos del Fome, por lo que si el Gobierno decide hacer estas inversiones deberían utilizarse en primera instancia recursos de esta fuente. Esto sin dejar de lado que las limitantes declaradas en la ley estatutaria de la salud no aplican a aquellos recursos públicos ordinarios destinados al sistema general de seguridad social en los términos en los que se determinaría una vacuna de covid-19.



Cabe destacar que hasta el momento Colombia no ha usado recursos para proyectos de vacunas experimentales, aunque ayer se conoció el ingreso del país al mecanismo COVAX, al que habrá que hacer un giro antes del 9 de octubre para acceder junto a otras naciones a vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus.



