Estos son algunos factores de riesgo que podrían causar disfunción eréctil

La impotencia o disfunción eréctil es un problema que afecta, sobre todo, a los hombres mayores de 40.



Se estima que 30 de cada 100 hombres sufre algún tipo de disfunción eréctil, que puede ser más o menos severa, aunque estas cifras pueden variar ya que, muchos de los hombres no consultan a su médico este problema o lo hacen tarde.



De acuerdo con la Guía de disfunción eréctil de la Sociedad Colombiana de Urología, se estima que del 5 al 47% de la población adulta presenta o manifiesta disfusión eréctil moderada a completa.



Esta proporción aumenta en relación directa con la edad. El estudio disfunción eréctil en el Norte de Sudamérica (DENSA) reveló que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años de edad en Venezuela, Colombia y Ecuador sufren algún grado de alteración con su erección.



Algunos factores de riesgo relacionados con esta afección según la Guía de disfunción eréctil son:



Edad

La prevalencia de disfunción eréctil aumenta con la edad, que está directamente relacionada con el proceso de envejecimiento. La edad se relaciona además con otros factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión.



Tabaquismo

El cigarrillo es una causa conocida de daño vascular que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. El tabaquismo aumenta el riesgo de disfunción eréctil significativamente en pacientes con enfermedad coronaria e hipertensión.



Un estudio de envejecimiento en Massachusetts demostró que el riesgo relativo para disfunción eréctil en los fumadores versus los no fumadores fue de 1,974. Un metaanálisis arrojó una prevalencia de disfunción eréctil del 40% en fumadores, significativamente superior a la del 28% en la población general.



Hipertensión

Se ha demostrado que el 15% de los pacientes en tratamiento para la hipertensión tienen disfunción eréctil completa. El riesgo relativo para la hipertensión en disfunción eréctil fue de 1,3 después de la corrección por edad y otros factores de confusión.



Además, la medicación antihipertensiva es una posible causa adicional de la disfunción eréctil como efecto adverso en pacientes hipertensos.





Diabetes

Una revisión sistemática de la literatura de publicaciones después de 1958 estimó la prevalencia de la disfunción eréctil en pacientes diabéticos en el 26-35%. El riesgo de disfunción eréctil completa en los diabéticos es 3 veces mayor que en no diabéticos.



Un estudio de cohorte de más de 30.000 pacientes de edad mediana y de edad avanzada calculó un riesgo relativo de 1,32 para disfunción eréctil en diabéticos vs. no diabéticos.





Síndrome metabólico

Muchos de los factores mencionados anteriormente, se agrupan para conformar el denominado síndrome metabólico. Está claramente demostrada la mayor prevalencia de disfunción eréctil en personas sedentarias que adicionalmente tienen hipertensión y sobrepeso.



Esto llama la atención sobre el valor de la actividad física regular en la protección de enfermedad endotelial arteriosclerótica sistémica.

