Tiroides: estos son algunos de los síntomas que hay que tener en cuenta

La glándula tiroides es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, puesto que ella es la responsable de muchas funciones del organismo, sin embargo, existen muchas personas que sufren de enfermedades de esta como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, siendo esta última la más común en presentarse.



Esta glándula produce hormonas que regulan el buen funcionamiento de varios órganos, así como también del metabolismo y la generación de energía en el cuerpo, sin embargo, al no funcionar como debería, la persona va a sentir muchos cambios que, aunque al principio pueden ser leves, si tienen consecuencias a largo plazo.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el hipertiroidismo, hace que la tiroides produzca más hormonas de las que el cuerpo necesita, mientras que el hipotiroidismo causa una deficiencia hormonal, haciendo que esta funcione más lentamente.



Alrededor del 4,6 % de la población de Estados Unidos sufre de esta afectación, en la cual las personas se sienten cansadas casi todo el tiempo y aumentan considerablemente de peso.



Otros síntomas de posibles fallas en la tiroides

El médico puede solicitarle una serie de exámenes para saber como está la tiroides, entre ellas, una ecografía. Foto: Archivo EL TIEMPO

En algunas personas la principal causa del hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, que se trata de un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca la tiroides y causa inflamación, que se deriva en que la glándula no produzca suficientes hormonas.



Esta enfermedad puede ser hereditaria y afecta en mayor medida a mujeres, al igual que mayores de 60 años y otras que han tenido algún problema con esta glándula.



Ciertos pacientes con hipotiroidismo leve puede que no presenten síntomas, sin embargo, aquellos que sí los tienen pueden presentar aumento de peso, frío, estreñimiento, disminución de la frecuencia cardiaca, de presión, cara hinchada, letargo y debilitamiento del cabello, no obstante, los síntomas son diferentes en cada persona, por lo que es necesario que consulte con un médico.

Para descartar esta enfermedad, el médico le enviará una serie de exámenes, para medir los niveles de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, por sus siglas en inglés), así como también de anticuerpos.



Esto con el fin de determinar la existencia de muchos anticuerpos en la sangre, puesto que si esto sucede, significa que el sistema inmune está atacando la tiroides.



Otro examen que realiza el médico es una ecografía para verificar si la tiroides está agrandada, lo que puede significar que se tiene una afectación conocida como 'bocio', en este caso algunos pacientes requieren de una cirugía, puesto que este agrandamiento ocasiona problemas para tragar.



Tenga en cuenta que los síntomas en cada persona son diferentes y que, de presentarse alguna afectación en su salud, lo recomendable es asistir al médico y no automedicarse.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

