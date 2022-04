En teoría, sí es un aparato que libera testosterona en el cuerpo, por lo que podría entenderse como un ‘chip sexual’. Sin embargo, esto no debe ser un procedimiento que se haga sin antes consultar a los médicos correspondientes, pues cada cuerpo reacciona diferente.

Se trata de los pellets de testosterona, unos implantes pequeños que se colocan debajo de la piel, ya sea en el área de la cadera o en los glúteos y liberan durante algunos meses esta hormona en el cuerpo. El procedimiento, sin complicaciones, no debería tomar más de 10 minutos.



Esto se está utilizando como tratamiento para los hombres con hipogonalismo -cuando las glándulas sexuales del cuerpo producen pocas o ninguna hormona- que, según 'Medline Plus', pueden presentar síntomas como la disminución de la masa muscular, el bajo deseo sexual y problemas de erección.



Cabe aclarar que, el hipogonalismo también puede ocurrir en mujeres y presenta síntomas bastante similares.



Sin embargo, el aparato, además, ha sido propuesto para personas que deseen mejorar su deseo sexual, pero esta iniciativa ha sido cuestionada por varios médicos.



Según lo que reporta la doctora Paola Mancilla para la revista 'Medicina y Salud Pública', la implementación de este aparato en las personas que tienen niveles normales de testosterona, genera complicaciones como que se vuelve casi imposible retirarlos.



“En muchos casos, se ha creado tejido fibrótico alrededor, lo cual hace difícil la remoción”, afirmó Mancilla.

Entonces, ¿quiénes pueden usar este dispositivo?

Es recomendable identificar si la falta de deseo sexual se debe a problemas psicológicos. Foto: iStock

Es importante aclarar que todos los cuerpos reaccionan diferente y por lo tanto, no todas las personas, incluso si entran dentro de la categoría que podría usar este aparato, efectivamente puedan hacer uso de él.



Para saber esto con precisión es necesario acudir a una consulta médica que le confirme, por medio de algunos exámenes, que usted no corre ningún riesgo con este implante.



Dicho eso, el muy llamado ‘chip sexual’ puede ser utilizado por mujeres que aún no lleguen a la menopausia y hombres mayores de 20 años.

¿Cuáles serían sus beneficios?

Uno de los beneficios de este implante es que aumenta el deseo sexual. Foto: iStock

En general y aplicado en las personas que tienen bajos niveles de testosterona, este tratamiento permitiría tener un equilibrio hormonal que, a su vez, mejoraría la calidad de vida del paciente. Sin embargo, los beneficios puede que no apliquen a todos los que quieran este procedimiento.



Según la Dra. Rosa Diónico, en conversaciones con el diario 'La República', de Lima, Perú, hay beneficios claros en tener niveles adecuados de testosterona en el cuerpo. Entre ellos está el aumento de la energía y también el deseo sexual. Este último ocurre porque esta hormona está relacionada con la lubricación vaginal y la capacidad orgásmica. Adicional a esto, también regula los cambios emocionales abruptos y los problemas para dormir.

¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios?

No todas las personas son aptas para usar estos dispositivos. Foto: iStock

En las mujeres unos niveles altos de testosterona podrían significar dolor de senos o la aparición de vellos, de acné e incluso mal humor.



En los hombres, según el grupo Recoletas Red Hospitalaria, podría generar cambios de ánimo con tendencia a la agresividad, aumento en el riesgo de padecer cáncer de próstata e incluso en algunos casos podría causar infertilidad.



En ese sentido, este dispositivo no es para cualquier persona que desee usarlo, pues puede tener repercusiones en su cuerpo y a nivel hormonal.

El endocrinólogo Victor Berrocal habló con el diario 'La República' y comentó: “Si bien en algunos lugares lo ofrecen como un ‘chip sexual’ o ‘método antiedad’, y puede que tenga una coherencia, no necesariamente significa que esté aprobado por todas las sociedades médicas existentes [...] Los riesgos del abuso o mal uso de estos medicamentos son altos, por lo que se debe tener mucho cuidado”.



En ese sentido, en el caso de que usted considere que necesita aumentar su libido, lo más recomendable es buscar una opción menos invasiva, como puede ser una terapeuta sexual, pues es preferible primero saber si lo que le está debilitando el deseo sexual tiene que ver con temas psicológicos y no hormonales.

Tendencias EL TIEMPO