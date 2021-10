Conozca los tipos de diabetes y sus factores de riesgo  

La diabetes es una de las enfermedades más conocidas alrededor del mundo. Tan solo en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social mencionó que para 2019 se reportaron 1.294.940 personas diagnosticadas con esta afección.



Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.



La insulina es una hormona muy importante porque regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.



Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los ojos, los riñones y los nervios. Se sabe, por ejemplo, que esta afección es una de las principales causas de insuficiencia renal y que los adultos con diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces superior de presentar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.



"En la actualidad la diabetes es una de las principales causas de fallecimiento en personas entre los 30 y los 70 años, y favorece la aparición de infartos del corazón, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores y deterioro de la función del riñón, hasta el punto en que las personas pueden necesitar diálisis para continuar viviendo", explicó Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, en un comunicado sobre la diabetes en Colombia.



En el Informe mundial sobre la diabetes de la OMS la enfermedad se clasifica de la siguiente forma:



Diabetes de tipo 1

La diabetes sacarina de tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Su causa es todavía desconocida y no se puede prevenir con los conocimientos actuales.

Entre los síntomas de este tipo de diabetes, que pueden aparecer de forma súbita, se incluyen la excreción excesiva de orina (poliuria), la sed (polidipsia), el hambre constante, la pérdida de peso, los trastornos de la visión y el cansancio.



Diabetes de tipo 2

La diabetes sacarina de tipo 2 se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La mayoría de los diabéticos tienen el tipo 2, que, en gran medida, se debe al exceso de peso y a la falta de actividad física.

Los síntomas de la diabetes de tipo 2 pueden ser similares a los que ocasiona la de tipo 1, pero con frecuencia son menos intensos. En consecuencia, a veces se diagnostica varios años después de manifestarse los primeros síntomas, cuando ya han aparecido complicaciones.



Diabetes gestacional

La diabetes gestacional aparece durante el embarazo y consiste en una glucemia superior a la normal pero inferior a la que justifica un diagnóstico de diabetes.

Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto la madre como, posiblemente, sus hijos corren más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro.



Se ha logrado concluir que existen algunos hábitos básicos que podrían ayudar a prevenir la diabetes de forma eficaz, por ejemplo, conseguir y mantener un peso corporal saludable; realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días; mantener una alimentación saludable, sin azúcar ni grasas saturadas; y no consumir tabaco, puesto que fumar aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.

