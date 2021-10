¿Cómo van los retos y desafíos de la salud mental en Colombia?

En el marco de la celebración por el Día Mundial de la Salud Mental, la Procuraduría General de la Nación realizó un foro para hablar sobre los retos y los desafíos de la salud mental en Colombia, teniendo en cuenta que se ha visto deteriorada a raíz de la pandemia por covid-19.



Durante el evento, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, mencionó que “la salud mental ha tomado un papel prioritario este año en comparación con los años anteriores. Existen diversos factores que contribuyen a esta situación como lo son desplazamientos forzados, violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, pobreza, falta de empleo, acoso laboral, entre otros”.



Una situación que resulta potencialmente alarmante son las tasas de suicidio que van en aumento en el país. Según el Instituto Nacional de Salud, en el 2020 ocurrieron 26.132 intentos de suicidio. Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha registrado que la cifra para el primer semestre de este año (2021) fue de 1489 casos de suicidios frente a 1127 en el año pasado.



Por otro lado, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios Luis Alexander Moscoso indicó que la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, el 44.7% de las niñas y niños tienen indicios de algún problema mental y el 2,3% tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.



En la adolescencia, por su parte, los trastornos más frecuentes son la ansiedad, fobia social y depresión. “La ideación suicida se presenta en el 6,6% de esta población (7,4% en mujeres y 5,7% en hombres)”, reveló Moscoso, añadiendo que, en la adultez, el 6,7% ha experimentado trastornos afectivos.



Con estos indicadores, el viceministro Moscoso dio a conocer que, en los últimos cinco años, se ha incrementado el número de personas atendidas por trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas en 34.6%.



Con relación a cómo la pandemia afectó la salud mental de los colombianos se mencionó el estudio titulado Resiliencia y riesgos en salud mental, realizado por el Ministerio de Salud, que el 30,1% de las personas muestran riesgo en salud mental (ansiedad o depresión) y el 6.3% de los participantes han tenido alguna vez la idea de acabar con su vida.



Para responder ante esta situación el país cuenta con la Política Nacional de Salud Mental (2018) y la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas (2019). Sin embargo, como posible guía frente a esta grave situación de salud pública, tanto la procuradora como el viceministro trajeron a colación en documento CONPES 3992 titulado Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia, donde se intentan comprender los factores, las causales y los posibles ejes de acción para mejorar la promoción de la salud mental en el país.



“Durante la pandemia se expidió el CONPES de salud mental que busca alinear el actuar de 14 instituciones y sectores para la promoción de la salud mental con una inversión para tres años de 1.3 billones de pesos” dijo Moscoso. Además, como otra ruta de solución se generaron directrices que han permitido habilitar más de 700 servicios en salud mental y autorizar más de 900 transitoriamente, mayoritariamente en la modalidad de telemedicina (90%).



A pesar de que existen guías específicas para enfrentar esta problemática de salud pública, el deterioro de todos los indicadores de salud mental en los últimos 20 años es evidente. En relación a los trastornos mentales se identificó que una de cada diez personas en el 2017 padeció un trastorno mental y estos se posicionan entre las 20 primeras causas de años de vida ajustados por discapacidad.



Al respecto, panelistas que participaron en el foro como Luis Jorge Hernández, Director de investigaciones médicas de la Universidad de los Andes, mencionó que muchas de estas directrices no parecen cumplirse porque “seguimos con un abordaje biomédico de la salud mental. Cuando uno ve la política en salud mental se habla de entornos, de intersectorialidad, pero no se habla de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de los colombianos, no se habla del modelo de atención cuando tiene que existir una ruta de atención en salud mental”.



Desde el punto de vista médico, Rodrigo Córdoba, psiquiatra y ex presidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, apuntó respecto a las cifras alarmantes sobre la salud mental en el país que “los trastornos más comunes son los trastornos mixtos de ansiedad y depresión y allí yo creo que los médicos de atención primaria deben tener la capacidad resolutiva de poder intervenir sobre este tipo de cuadros, detectarlos temprano e intervenirlos de manera precoz”.

