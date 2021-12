Cada fin de año los hogares colombianos se inundan de unión a través de celebraciones alrededor de las novenas, la comida y, en algunos casos, con el acompañamiento de ciertas bebidas alcohólicas.



Los médicos y autoridades de salud siempre desaconsejan el consumo de cualquier tipo y cantidad de licor; no obstante, esas costumbres arraigadas en la sociedad pueden ser riesgosas para la salud no solo si el consumo de alcohol es excesivo, sino cuando no se tienen conocimiento ni precaución para evitar la compra y el consumo de licor adulterado.



Esa situación ha llevado a emprender múltiples campañas de prevención, una de ellas es la del Instituto Nacional para Ciegos (Inci), que precisamente ha tenido que recibir a personas que han quedado ciegas víctimas de esta situación y que advierte que una de las principales causas de intoxicación aguda en la población general ocurre por el consumo de licor adulterado, o por la elaboración de bebidas artesanales con alcohol etílico, el cual es de venta libre, fácil acceso y bajo costo.



De igual forma, es importante tener en cuenta que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado en casos de intoxicación con este tipo de sustancias son vitales para evitar las secuelas neurológicas, la ceguera, e incluso la muerte.



“No dejemos que un rato de diversión opaque nuestra visión en esta época de celebraciones en casa. Siempre que vayamos a consumir licor compremos en lugares autorizados, fijémonos en el contenido y los sellos de seguridad y no elaboremos bebidas artesanales”, asegura el director general de la entidad, Carlos Parra Dussán.



El Inci se ha sumado a las recomendaciones entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con que el consumo excesivo de alcohol se convierte en el principal factor de riesgo para contagio del covid-19, afecta la convivencia y pone en riesgo la salud física y mental de toda la familia.

el consumo excesivo de alcohol se convierte en el principal factor de riesgo para contagio del covid-19, afecta la convivencia y pone en riesgo la salud física y mental de toda la familia. Foto: iStock

¿Qué pasa?

El metanol contenido en este tipo de productos puede afectar directamente el nervio óptico y causar ceguera, secuelas neurológicas, hepáticas e, incluso, la muerte.



Los síntomas de una intoxicación por este consumo son intenso dolor de cabeza, visión borrosa, destellos alrededor de los objetos, dolor abdominal, vómito, dificultad para respirar, corazón lento (bradicardia), convulsiones y pupilas dilatadas. Es imperativo, ante la presencia de ellos, ir al médico.



El alcohol es de las drogas de uso permitido de mayor número de consumidores a nivel mundial, la que más riesgos implica para la salud y la que más mortalidad produce por accidentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9 por ciento de todas las defunciones.



“A eso hay que sumarle los peligros del licor adulterado, que años tras años deja víctimas, la mayoría graves o cuantificadas en decesos” , afirma Carlos Parra Dussán, director del Inci.

Los efectos del consumo de alcohol adulterado van desde provocar una embriaguez más rápida, pueden causar náuseas, vómito, dolor de cabeza, irritación gástrica o, incluso, ceguera, estado de coma o hasta la muerte. En algunos casos se presentan dolor abdominal y dificultad para respirar; aunque también pueden producirse daños en el cerebro, corazón, hígado y páncreas.



Para vender alcohol adulterado se produce una mezcla de alcoholes, buscando que la bebida resultante tenga un sabor muy parecido al de las originales que conocemos, pero con una diferencia esencial: modifican los procesos de destilado, las materias primas, la base de los productos, que es el etanol (alcohol etílico de 96°) e incluso llegan a utilizar metanol u otros alcoholes industriales para reducir los costos del producto.



“Estas mezclas son vendidas al público en botellas vacías que recuperan de la basura o en el mercado negro, por lo que es muy importante siempre romper las botellas que desechamos” afirma Parra Dussán con base en los informes de entidades como la Policía Nacional.

Un mal trago me dejó ciego

Estas mezclas son vendidas al público en botellas vacías que recuperan de la basura o en el mercado negro. Foto: iStock

José Audelino Castillo asegura que lo último que recuerda haber visto con color fueron los buses viejos amarillos y verdes que rodaban por Bogotá hace ya varias décadas y el caminar de personas que observó a través de la ventana del taxi en el que iba con urgencia y angustia hacia el médico. “Tres meses después, el dictamen médico que me dieron fue atrofia de nervio óptico por el consumo de alcohol etílico. En palabras menos técnicas, estaba ciego por tomar licor adulterado”, relata.



El 27 de agosto de 1973, un lunes, la vida le dio un giro inesperado. “Recuerdo muy bien aquel día porque el transcurrir de los años me ha permitido recrear muchas veces en mi mente lo que viví ese día como si hubiese pasado ayer. Ahora soy un hombre canoso de 70 años, pero en aquel entonces tenía solo 25 y un mal trago me dejó ciego”, dice.



De los demás hombres que estaban con Audelino en una celebración entre amigos, uno había fallecido, el otro perdió un ojo y otro más sufrió una trombosis.



En el Instituto Nacional para Ciegos, Audelino pudo conocer más historias y compartió con otras personas con discapacidad visual, incluida la que hoy en día es su esposa, “una mujer especial con quien tuve dos hijos”.



El Inci hace un llamado para que la venta y el consumo de licor se hagan de una manera responsable. Y con la campaña de salud visual #INCICuidaTusOjos, promovida durante todo el año por la entidad, su director, Carlos Parra, los invita a celebrar estas fiestas tomando algunas precauciones y enfatiza: “Esto, más que una invitación, es un llamado de prevención a la ciudadanía para que tomen conciencia. No permitamos que la luz que se enciende por unos segundos llegue a apagar nuestros ojos durante toda la vida”, concluye Parra Dussán.

