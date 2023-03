El grupo de investigación de Respuesta Inmune y Cáncer del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, liderado por Francisco Ruiz Cabello, ha demostrado el papel relevante que tienen los antígenos leucocitarios humanos de clase I (HLA-I) en el cáncer.



Las moléculas HLA-I son clave en el reconocimiento de tumores y la eliminación mediada por células T, que son parte del sistema inmunitario, según ha apuntado la Junta en una nota sobre esta investigación del ibs.Granada.

Estas moléculas se pueden encontrar en la superficie de la mayoría de las células del cuerpo y son proteínas que ayudan al sistema inmunitario a encontrar y destruir células cancerosas o infectadas con un virus o bacteria.



Sin embargo, con frecuencia, las células cancerosas pierden las moléculas HLA-I y el sistema inmunitario no puede detectar estas células anormales y destruirlas. En consecuencia, las células tumorales "escapan de la respuesta inmune, se multiplican y colonizan órganos distantes y crean metástasis".



De esta forma, los cánceres que pierden moléculas HLA de clase I son más agresivos y no responden bien al tratamiento, incluida la inmunoterapia dirigida a activar el sistema inmunitario para combatir el cáncer.



Si se consigue que el cáncer no pierda o se restituyan sus moléculas HAL-I que son naturales de toda célula humana, se conseguirá que las células T, que forman parte del sistema inmunitario humano, destruyan de forma implacable a las células cancerosas o precancerosas.



En una reciente revisión realizada por los investigadores Natalia Aptsiauri y Federico Garrido del ibs.Granada y del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se destaca la relevancia de detectar y corregir la pérdida de HLA-I tumoral para mejorar el tratamiento del cáncer en general, predecir el resultado de tratamiento y desarrollar un protocolo individualizado como parte de medicina personalizada.



Cada vez hay más pruebas que sugieren que la eficacia clínica de la inmunoterapia contra el cáncer se basa en su capacidad para recuperar este antígeno HLA-I que provoquen la estimulación del rechazo tumoral mediado por el sistema inmune, en concreto por nuestras células T.



El grupo de investigación 'Respuesta inmune y cáncer' del ibs.Granada, cuyos investigadores responsables pertenecen a los Servicios de Análisis Clínicos y de Urología y al Departamento de Bioquímica, Biología Molecular III e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, tiene como objetivo principal el análisis de la respuesta inmunitaria en el cáncer, el papel de los leucocitos infiltrantes y las características inmunofenotípicas de las células tumorales.



El grupo de investigación ha identificado los principales mecanismos de escape que utilizan los tumores (cáncer renal, vejiga, próstata y colon) para eludir la respuesta inmunitaria. Particularmente se ha centrado en aquellos mecanismos que impiden el reconocimiento antigénico por los efectores citotóxicos inmunitarios.



Han evaluado los aspectos más relevantes que estos defectos tienen en diversos protocolos de inmunoterapia y la corrección posible, mediante procedimientos de terapia génica. El grupo colabora con diversos centros europeos y americanos que trabajan en el diseño de vacunas contra el cáncer.

