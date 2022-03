Durante estas semanas se presentarán lluvias en buena parte del país. Como es natural, durante esta temporada aumentan las infecciones respiratorias como el resfriado, la gripa y la propagación de otros virus.



(Siga leyendo: Mucosidad: ¿Importa la cantidad o el color de los mocos?)



Un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences demostró que durante el invierno hay más infecciones respiratorias porque a diferencia de otros virus, los de la gripa –como el rinovirus– no pueden reproducirse por encima de los 37 grados centígrados –la misma que tiene el interior del cuerpo–.



(Además: 'Gripalizar' la covid: en qué consiste la estrategia y qué dicen expertos)

Por otro lado, virus como los del resfriado común sí lo logran reproducirse de maravilla entre los 33 y 35 grados, que es justo el rango al que puede llegar una nariz que se expone por unos minutos al aire frío y a la humedad.



(De su interés: Farmacéuticas contemplan usar ARN mensajero en vacunas para gripe común)



De acuerdo con la coautora de este estudio, Ellen Foxman, una disminución en la velocidad de respuesta y en la eficiencia de las defensas del cuerpo cuando este se enfrenta al frío.



“Se comprobó que el frío provoca un bajón en la actividad de las células que fabrican sustancias para defenderse de los virus respiratorios, por lo que pueden progresar”, dijo Foxman al anunciar sus hallazgos.



La investigación también comprobó que el sistema de defensas del cuerpo tiende a adaptarse en el frío y a mejorar sus condiciones de respuesta, pero este mecanismo se pierde con los cambios bruscos de temperatura. Esto se presenta en épocas invernales en las que las personas pasan de sitios tibios a fríos en poco tiempo, sin esperar que el organismo complete esta adaptación.



Por su parte, la Universidad de Cardiff (el Reino Unido) coincidió con aquello de las defensas bajas por el frío, y agregó que cuando la temperatura baja se contraen los vasos sanguíneos de la nariz y la garganta, que llevan las células y anticuerpos que repelen infecciones.



“Cuando estás llegan, puede ser demasiado tarde, porque los virus que habitan la nariz pueden tener el tiempo necesario para replicarse y producir los síntomas”, concluye el estudio.



(Lea también: En temporada de lluvias, cómo saber si lo que tiene es covid o gripa)



Finalmente, se ha comprobado que cuando hace frío, las cilias, esas pequeñas vellosidades que tapizan las fosas nasales y las vías respiratorias y que barren hacia afuera elementos extraños, pierden movilidad y eso favorece que los microorganismos puedan llegar más lejos dentro del cuerpo, con lo que se debilita el primer mecanismo de defensa a ese nivel y los síntomas empiezan en poco tiempo.

Más noticias de Salud

-Los cinco consejos para prevenir la gripa

-Aumentan consultas por infecciones respiratorias agudas