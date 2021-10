Así podrá identificar dulces adulterados en Halloween

Los dulces adulterados son una preocupación muy difundida en vísperas de la celebración de la llamada noche de los niños o de Halloween. En este contexto, son comunes las preguntas sobre la forma de identificar productos peligrosos y especialmente si contienen sustancias psicotrópicas o drogas prohibidas.



Al respecto, Nohora Bayona, nutricionista de la Universidad Nacional, aclara que de manera específica es difícil identificar los competentes de un caramelo, sobre todo si están elaborados para parecer genuinos.



De ahí que Bayona recomienda rechazar todos los productos que presenten al menos una de las siguientes características:



- Carecer de empaques industriales, es decir que parezcan envueltos de manera irregular y desigual en todas las unidades.



- No tener fechas de vencimiento.



- Presentar formas irregulares, no definidas o tamaños diferentes en las unidades.



- Unidades sin envoltura y sin un empaque específico para el conjunto.



- Que las unidades tengan consistencias diferentes o que en una unidad existan varios niveles de dureza.



- Que estén derretidos.



- Que tengan olores extraños.



- Que se dude de su origen.



- Que sean ofrecidos por personas que produzcan desconfianza.



En cualquier caso se recomienda poner el producto a disposición de las autoridades para su análisis.



La Secretaría Distrital de Salud adelanta operativos en varios puntos de la ciudad para evitar riesgos por el consumo de dulces en mal estado o adulterados. En lo que va de octubre han sido inspeccionados 158 establecimientos en los que se han decomisado 230 kilos de dulces y 263 litros de bebidas gaseosas.



La entidad también recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para mayor seguridad de lo que consume:



- Consuma y entregue únicamente dulces empacados y que vengan de fábrica.



- Fíjese en las fechas de vencimiento y en las condiciones del empaque.



- Deseche los dulces que no estén empacados ni rotulados.



- Los dulces que estén húmedos, que se adhieran al papel o que tengan un olor desagradable no son aptos para el consumo.



- No almacene dulces en lugares donde estén expuestos a la luz, al calor o a la humedad.



- Los dulces no deben contener materiales extraños ni estar decolorados, derretidos o desmoronados.



- No permita que sus hijos pidan dulces sin la compañía de un adulto responsable.



Si por consumo de dulces en exceso o en mal estado presenta náuseas, dolor abdominal, vómito o diarrea, no se automedique, acuda de inmediato a un servicio de salud.

