Es casi una costumbre comer 'de más' en diciembre y, sobre todo, durante la navidad. Buñuelos, natilla, empanadas, tamales, entre muchos otros alimentos que suelen consumirse en esta fiesta, pueden provocar malestar estomacal si se ingieren en exceso.



La indigestión o la dispepsia es una condición que causa malestar o dolor en el pecho y el abdomen superior. Ocurre generalmente después de que una persona ha comido grandes cantidades de comida. Este síntoma es causado por el ácido del estómago que entra en contacto con el aparato digestivo, que entonces se irrita y se inflama.



De acuerdo a la Clínica Mayo, si padece de indigestión puede presentar síntomas como sentimiento de llenura rápidamente durante la comida, saciedad incómoda después de una comida, la sensación de saciedad dura más de lo que debería, molestia en la parte superior del abdomen, dolor leve o intenso en la zona situada entre la parte inferior del ombligo y náuseas. Los signos y síntomas menos frecuentes son los vómitos y los eructos.



Para evitar padecer de indigestión en esta época del año o presentar cualquier tipo de malestar estomacal, puede seguir los siguientes consejos:



Evite los excesos

Lo ideal es probar de todo, pero no en exceso. El consumo moderado es necesario para evitar malestares digestivos. Controle la ansiedad y no arrase con todo lo que está en la mesa.



Mucho ojo con las grasas

Si va a degustar de un pavo, lechón o pollo al horno, trate de acompañarlo con ensalada sin mayonesa. También, puede optar por frutas como la manzana o la pera.



No abuse del alcohol

Con 2 copas de vino o champán es suficiente. Al día siguiente beba abundante agua o ingiera jugos naturales. Se recomienda, además, no comer alimentos muy pesados a la mañana siguiente como harinas o pastas.



A veces las personas con indigestión también experimentan acidez estomacal. Es un dolor o sensación de ardor en el centro del pecho que puede expandirse al cuello o la espalda durante o después de comer.

