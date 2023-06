El sueño es fundamental para tener calidad de vida, al igual que alimentarse bien, ejercitarse y tratar de evitar al máximo situaciones de estrés.



El pretender amilanar las consecuencias de no tener un buen descanso es un error que puede llevar a muchos problemas de salud.

¿En qué consiste la higiene del sueño?

El portal ‘Maiposalud’ reseña que la higiene del sueño consiste en seguir algunas recomendaciones para garantizar un sueño efectivo, en el que se descanse y que al despertar pueda mantener su estado de alerta diurno.



De esta manera, se evitan problemas como el insomnio y lo denominado como parasomnia, que son movimientos anormales a la hora de dormir, así como otro tipo de alteraciones.



Cuando una persona no tiene una buena higiene del sueño, el sistema inmune podría debilitarse, ya que las defensas se bajan y el cuerpo estaría expuesto a contraer infecciones, así como también esta afectación puede ser la causante de enfermedades como la hipertensión, diabetes, del corazón y obesidad.



Una de las causas de no tener una higiene del sueño es el uso de aparatos electrónicos durante la noche. Foto: iStock

La Universidad de California realizó un estudio en el que registró que una noche sin dormir bien, reduce hasta un 40 % la capacidad de asimilar conocimientos, ya que algunas funciones cerebrales no trabajan de manera correcta.



Además, sostiene que las personas que tienen trabajos nocturnos pueden aumentar su riesgo de padecer diabetes y obesidad, puesto que una persona adulta debe dormir ocho horas diarias para que su cuerpo funcione bien durante el día.



Consejos para tener una buena higiene del sueño



- Acostumbrarse a levantarse a la misma hora todos los días, para de esta forma educar el sueño.



- Evitar el consumo de bebidas en la tarde - noche, que lo pueden mantener alerta como el café, el cacao o fumar.



- Ser sedentario. El no realizar actividades físicas ocasiona que no se liberen toxinas, ya que al ejercitarse hay liberación de estas y del estrés. Se recomienda al menos caminar durante el día.



- Quedarse en la cama mucho tiempo. Se aconseja no pasar mucho tiempo acostado, ya que dormir de más también es perjudicial porque provoca fatigas.



- Propiciar ambientes adecuados. Para tener un buen descanso es necesario que no existan luces, ruidos y una temperatura adecuada en el espacio en donde va a dormir.



- Apagar aparatos electrónicos al menos media hora antes de dormir, ya que el tenerlos a la mano y encendidos no dejan que el cerebro descanse.



El sueño es uno de los momentos más importantes del día, por eso es necesario que se priorice, para tener una buena calidad de vida y poder rendir en las actividades que se realizan durante el día.



Si tiene algún trastorno del sueño, busque ayuda médica para que se le brinde la ayuda necesaria o los tratamientos adecuados. No se automedique.

El ‘insomnio tecnológico’ afecta cada vez más a niños y jóvenes.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

