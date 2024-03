El alimento sagrado de los Mayas que protege el corazón y promueve la longevidad

Estudios científicos han demostrado que el cacao, tiene múltiples beneficios para la salud y este es un alimento que ha sido consumido desde tiempos remotos e incluso los mayas lo consideraban un fruto sagrado.

De acuerdo con algunos estudios, el árbol de cacao es originario de la cuenca amazónica y antiguamente se creía que era una planta que venía del inframundo.

Volviendo a los mayas, estos lo utilizaban para tratar múltiples dolencias como la fatiga, molestias estomacales y afectación en los riñones.

Este alimento no solo se encuentra en Centroamérica sino también en la región de la Amazonia, el Orinoco, Colombia, Ecuador y Venezuela.

De acuerdo con la Academia Española de Nutrición, algunos de los compuestos del cacao, tras el tostado, son:

12% proteínas.

52-56% de grasa, siendo saturada un poco más de la mitad.

7 % de carbohidratos.

2 % de agua.

Así mismo, este alimento tiene beneficios que ayudan a la salud del organismo, como sus compuesto fenolicos entre los que están catequinas, epicatequinas, antocianidinas, procianidinas y fitoesteroles.

De igual forma, este alimento puede:

Proteger el sistema inmune: en su forma más pura, contiene antioxidantes similares al té verde y el vino. Ellos actúan ante los radicales libres, protegiendo a las células, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-.

Aportar vitaminas y minerales: el cacao Desconocido por tener vitaminas como la A, B, C y minerales como el hierro, calcio, fósforo y magnesio.

Ayudar a mejorar el estado de ánimo: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, contribuye a una mejora en los niveles de estrés, y brindar una sensación de bienestar.

También, se ha conocido que el cacao es un alimento que puede ayudar con la salud cardiovascular, que según estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition, aunque su consumo no reduce significativamente los eventos cardiovasculares si disminuyeron las muertes por enfermedades de este tipo.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

