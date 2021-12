El colágeno es una proteína que se encarga de formar la mayor parte de los elementos estructurales del cuerpo humano, siendo necesario para la piel, los huesos, articulaciones, músculos, pelo y uñas.



Se trata de uno de los complementos alimenticios más populares y es una proteína que está presente de manera natural en diferentes alimentos. Entre ellos, la carne y el pescado. De este modo, tomarlo forma parte de una dieta omnívora.



El colágeno también tiene un papel importante en la piel. Es la proteína estructural más importante de la dermis, la capa gruesa de la piel situada entre la epidermis (capa exterior) y la hipodermis (tejido subcutáneo), pero a medida que a medida que una persona envejece, la producción de colágeno disminuye y las células de la dermis van perdiendo fortaleza y flexibilidad.



Por esta razón, algunas personas consideran que es fundamental mantener una dieta alta en colágeno para evitar una especie de 'envejecimiento prematuro'.



No se puede determinar una edad exacta para empezar a consumir productos ricos en colágeno, pero se suele aconsejar empezar a partir de los 40 años, momento en el que es más notoria la reducción de esta proteína en el organismo.



Expertos nutricionistas, recomiendan incorporar a la dieta platos que requieren largas cocciones y normalmente son altos en grasa, que no suelen formar parte de nuestra alimentación diaria. Hay que resaltar que el colágeno aportado por ciertos alimentos es difícil de asimilar por el organismo, al no estar lo suficientemente predigerido o hidrolizado.



A continuación, podrá encontrar una lista de alimentos comunes que podría incorporar a su dieta si quiere aumentar el consumo natural de colágeno.

Alimentos que puede incorporar a su dieta

1) Carnes rojas y pollo

La proteína animal es conocida por ser una de las mejores fuentes de colágeno. Las patas de pollo, manitas de cerdo, huesos y sesos, son algunos de los alimentos de origen animal con mayor proporción de colágeno.



2) Pescado

El pescado es un alimento esencial, puesto que su alta concentración de omega 3, hace que los beneficios del colágeno natural se multipliquen, a la vez que contribuye a la desinflamación de la piel.



También ayuda al mantenimiento de la salud de los huesos y articulaciones, al fomentar el aumento de la cantidad de calcio en el organismo.



3) Frutas y verduras



Las frutas y verduras también deben formar parte de cualquier dieta orientada a mantener unos niveles saludables de colágeno. Los más beneficiosos son los vegetales y frutas de pigmentación roja, como los pimientos rojos, cerezas, frambuesas o tomates.



En el caso de las frutas, son especialmente útiles aquellas ricas en vitamina C, como las fresas, el limón o la naranja, pues estimulan la creación de antioxidantes y colágeno, elementos que, en conjunto, ayudan al mantenimiento saludable de la piel.



4) Huevo

El huevo es uno de los alimentos más ricos en nutrientes, y tiene un alto contenido de colágeno. De hecho, las membranas de la cáscara de huevo tienen una concentración bastante alta del mismo.



Por otro lado, nutrientes como el azufre, aminoácidos, vitamina E y vitaminas del complejo B, también están presentes en los huevos, y todos ellos en conjunto también ayudan a que el cuerpo sea capaz de producir colágeno natural.



5) Té

El té tiene una alta concentración de catequinas, unos antioxidantes que se encargan de ayudar a prevenir que el colágeno se deteriore en el organismo.

