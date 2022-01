Expertos coinciden en que hacer 30 minutos de actividad física intensa al día mantendrá el organismo saludable y ayudará a disminuir los niveles de estrés. De ahí que tantas personas estén queriendo entrar en esta nueva 'ola fitness' que promete mejorar la salud y la calidad de vida.



(Siga leyendo: Lo que realmente se necesita para llevar una vida más ‘fitness’ )



De hecho, para mejorar la salud y el bienestar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana (o el equivalente en actividad vigorosa) para todos los adultos, y una media de 60 minutos de actividad física aeróbica moderada al día para los niños y los adolescentes.



(Además: La hidratación en el ejercicio: clave en rendimiento y salud)

En un artículo que publicó Camila Sierra, Coach de fitness y nutrición, la experta menciona que "el ‘fitness’ no es una práctica de 2 o 3 meses sino un estilo de vida que busca darle a su cuerpo herramientas como la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la fuerza muscular y ósea, las cuales, acompañadas de una alimentación saludable, le permitirán alcanzar un equilibrio corporal adecuado para desarrollar actividades diarias como correr con sus hijos, levantar una caja pesada o subir escaleras sin perder el aliento. Y lo más importante es que puede prevenir enfermedades".



(De su interés: Le explicamos lo que no debe hacer si quiere ganar masa muscular)



De acuerdo a Sierra, el ‘fitness’ no se adopta de la noche a la mañana. Por eso, comenzar con pequeños cambios en la alimentación es la mejor forma de encontrar motivación para no rendirse en la primera semana.



Algunos hábitos que pueden ayudarle a llevar un estilo de vida con una alimentación más sana son:



1) Beber agua con regularidad

El agua ayuda a mantener la temperatura del cuerpo normal. También necesita agua para digerir los alimentos y para eliminar los productos de desecho. El agua es necesaria para los jugos digestivos, la orina, las heces y, en general, para mantener el cuerpo hidratado.



2) Intentar evitar comidas procesadas y preparadas

Son varios los estudios científicos que han afirmado que el consumo de una gran cantidad de alimentos procesados puede aumentar el riesgo de trastornos cardiovasculares, trastornos metabólicos, como la obesidad y la diabetes, enfermedades coronarias y enfermedades cerebrovasculares.



3) Comer fruta y verdura todos los días

La ingesta de estos alimentos aporta vitaminas, sales minerales, antioxidantes y fibra. Además, es baja en calorías y favorece la eliminación de toxinas del organismo. Las frutas y verduras aportan especialmente la vitamina A y C, por lo que son fundamentales para la prevención de enfermedades.



(Lea también: Estas son algunas consecuencias de entrenar demasiado y alimentarse poco)



Con relación al ejercicio, algunas recomendaciones para empezar en el mundo ‘fitness’ son:



1) Hacer ejercicio de fuerza de forma regular

Los ejercicios de fuerza mejoran la densidad ósea, disminuyendo así un posible riesgo de osteoporosis o fracturas y protegiendo las articulaciones.



2) Estirar todos los días para mejorar la flexibilidad

Los estiramientos previos al deporte nos permitirán aprovechar el potencial de nuestro cuerpo, el rendimiento deportivo será mayor si el músculo es flexible, aumentará la temperatura del músculo preparándolo para otros ejercicios más intensos y evitando lesiones.



3) Calentar antes de entrenar

El calentamiento debe preparar suavemente el cuerpo para los ejercicios, aumentando gradualmente la frecuencia cardíaca y la circulación, esto aflojará las articulaciones y aumentará el flujo de sangre a los músculos.



(Le recomendamos leer: Conozca tres ejercicios que le ayudarán a perder peso y vivir mejor)



Cabe resaltar que, según Camila Sierra, eliminar alimentos de forma radical de su alimentación o hacer más ejercicio del necesario nunca será la mejor forma de empezar. Su cuerpo y su mente necesitan tiempo para adaptarse a los cambios.

El ejercicio también ayuda a prevenir y tratar enfermedades

De acuerdo a la Clínica Mayo, ante una afección crónica, el ejercicio regular puede ayudarle a manejar los síntomas y mejorar su salud.



El ejercicio aeróbico puede ayudar a mejorar la salud del corazón y la resistencia y a perder peso. El entrenamiento interválico de alta intensidad por lo general es seguro y efectivo para la mayoría de las personas y puede tomar menos tiempo.



(Siga leyendo: Este es el tiempo que debería ejercitarse para evitar la hipertensión)



El entrenamiento de fuerza puede mejorar la fuerza muscular y la resistencia, facilitar las actividades diarias, detener la disminución de la fuerza muscular relacionada con una enfermedad y proporcionar estabilidad a las articulaciones.



Los ejercicios de flexibilidad pueden ayudarle a tener una amplitud óptima de los movimientos en las articulaciones, de manera que estas puedan funcionar mejor, y los ejercicios de estabilidad pueden reducir el riesgo de caídas.



Algunos ejemplos de enfermedades que pueden regularse con ejercicio moderado son:



Enfermedad cardíaca: estudios recientes han demostrado que el entrenamiento interválico a menudo se tolera bien en personas con enfermedad cardíaca y puede producir beneficios significativos.



(Además: ¿Ejercitarse mientras come? La apuesta de McDonald's en China)



Diabetes: el ejercicio regular puede ayudar a que la insulina reduzca su nivel de azúcar en la sangre. La actividad física también puede ayudarle a controlar el peso y aumentar su energía. Si tiene diabetes tipo 2, el ejercicio puede reducir su riesgo de morir de enfermedad cardíaca.



Artritis: el ejercicio puede reducir el dolor, ayudar a mantener la fuerza muscular en las articulaciones afectadas y reducir la rigidez articular. También puede mejorar la función física y la calidad de vida de las personas que tienen artritis.



Cáncer: una buena rutina de ejercicio puede mejorar la calidad de vida de las personas que han tenido cáncer y también puede mejorar su estado físico. El ejercicio también puede reducir el riesgo de morir de cáncer de mama, colorrectal y de próstata.

Más noticias de Salud

-'Fitpass', la aplicación que ayuda a tener una vida sana y activa







-Hacer ejercicio puede mejorar su salud mental