El ayuno intermitente 'podría ser parte de un estilo de vida saludable' 

El ayuno intermitente es una metodología de alimentación que consiste en pasar períodos específicos de tiempo en ayuno.



(Siga leyendo: OMS abre debate sobre la exigencia del carné de vacunación contra el covid)



Tiene distintas modalidades e instrucciones distintas para cada persona que lo quiera practicar, ya que todos tienen distintas metas y capacidades.



(Además: Nadie quiere envejecer, pero ¡es inevitable!)

Tradicionalmente se ha considerado que el ayuno podría tener perjuicios para la salud. Sin embargo, según algunos datos científicos, como el estudio titulado 'A time to fast' del Instituto Nacional del Envejecimiento de Baltimore, el ayuno realizado bajo supervisión médica podría mejorar notablemente la calidad de vida de una persona



Cada vez son más los estudios que han comprobado que la restricción calórica temporal ayuda a reducir los factores de riesgo de varias enfermedades. Entre ellas, el Departamento de Cirugía de la Louisiana Medical University encontró buenos resultados contra el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por otro lado, el Instituto Nacional del Envejecimiento de Baltimore, una de las instituciones que más ha publicado sobre el tema, halló también beneficios contra las enfermedades neurodegenerativas.



(De su interés: Crean algoritmos para detectar antes el cáncer de páncreas)



La modalidad de ayuno más conocida últimamente es el ayuno intermitente que se refiere a una metodología en la que una persona deja de ingerir alimentos a intervalos de tiempo, tiene distintas modalidades y ofrece resultados confiables. Consiste en alimentarse por ciclos, intercalando períodos de comidas con períodos de ayuno. Por esto es que no se trata de una dieta como tal sino de una manera de programar las comidas. No es lo que comes sino cuándo lo comes.



Es el caso del neurocientífico Mark Mattson, de la Universidad Johns Hopkins, quien publicó un artículo en la revista 'The New England Journal of Medicine' en el que concluye que el ayuno intermitente cuenta con evidencia científica que avala su uso y aplicación.



(Lea también: La resistencia a los antibióticos continúa siendo un peligro mundial)



Mattson, quien estudió el impacto en la salud del ayuno intermitente durante 25 años y lo adoptó él mismo hace unos 20 años, escribe que esta medida “podría ser parte de un estilo de vida saludable”.



Las dietas de ayuno intermitente, recuerda, generalmente se dividen en dos categorías: alimentación diaria con restricción de tiempo, que reduce los tiempos de alimentación a 6–8 horas por día, y el llamado ayuno intermitente 5:2, en el que las personas se limitan a un moderado tamaño de comida dos días a la semana.



Una serie de estudios en animales y algunos humanos han demostrado que alternar entre los tiempos de ayuno y alimentación favorece la salud celular, probablemente al desencadenar una antigua adaptación a los períodos de escasez de alimentos llamada cambio metabólico. Tal cambio ocurre cuando las células usan sus reservas de combustible a base de azúcar de acceso rápido y comienzan a convertir la grasa en energía en un proceso metabólico más lento.



(Le recordamos leer: Estados Unidos busca producir mil millones de dosis de vacunas ARNm)



Mattson asegura que los estudios han demostrado que este cambio mejora la regulación del azúcar en la sangre, aumenta la resistencia al estrés y suprime la inflamación. Debido a que, por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses comen tres comidas, más refrigerios, cada día, no experimentan el cambio o los beneficios sugeridos.



Es importante resaltar que cualquier ayuno está contraindicado en quienes tengan un peso muy bajo (IMC por debajo de 20-25), diabetes tipo 1, insuficiencia hepática o renal, o están en periodo de convalecencia; y por supuesto durante el embarazo y lactancia.

Más noticias de Salud

-El Derrame Cerebral se presenta a edades cada vez más tempranas







-Millones de niños no han sido vacunados contra otras enfermedades