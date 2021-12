Una de las mayores preocupaciones de muchas personas en épocas navideñas es poder llevar una alimentación saludable, entre otras cosas, porque, como lo señalan estudios científicos, cuando una persona se alimenta de forma inapropiada puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades.



En efecto, los alimentos que comemos y sus cantidades tienen gran influencia en nuestra salud. Sin embargo, para muchos, por distintos factores, no es una cuestión sencilla y pueden caer fácilmente en dietas con muchos alimentos inadecuados pero cantidades insuficientes de alimentos saludables.



Alimentarse de forma sana en estas épocas del año, podría llegar a ser más simple de lo que parece.



La nutricionista Laura Romero, licenciada en Nutrición de la Universidad de Buenoaires y experta en Psicología de la Obesidad y Trastornos Alimenticios, le explicó a la revista Clarín, de Argentina, en qué consiste el método 80/20.



Según el artículo, este método propone que en un 80% se coma midiendo la cantidad y la calidad de los alimentos, y un 20% del tiempo uno pueda “relajarse”. Traducido a una semana de 4 comidas diarias, sería algo así como poder comer saludable durante 28 comidas, y reservarse 5 para poder darse gustos con lo que uno quiera.



Esta herramienta está orientada a que el paciente pueda incorporarla hasta adquirir hábitos saludables, y que en un futuro logre hacerlo de manera espontánea y autorregulada, sin contar cuántas comidas fueron saludables y cuántas no.



Según el mismo diario, Romero propone relajarse durante los festejos siguiendo algunas pautas:



- Tratar de balancear la ingesta en los eventos y salidas de la semana, sabiendo que tendremos varias situaciones en las que queramos “comer de más”. Evitar consumir lo que a uno no le tiente tanto y disfrutar sin culpa lo que a uno realmente le guste.



- Manejar la cantidad de acuerdo a la saciedad. “Trata de registrar cómo viene el botón del pantalón y que no esté por explotar, para poder tener registro de la cantidad total, porque puede ocurrir que comamos mucha cantidad de una comida tan calórica que por ahí podemos terminar con una indigestión que nos va a arruinar la noche”, sostiene.



- No ponerse objetivos imposibles. Ir a la cena pensando “voy a comer poco” puede generar falsas expectativas y la restricción genera ansiedad.



Adicional, dietistas explican que comer una proporción adecuada de alimentos de los principales grupos constituye la base del bienestar que se busca. Así las cosas, a la hora de comer, se debe tener en cuenta, por ejemplo, elegir una dieta variada que incluya alimentos de diferentes grupos, mantener un adecuado balance entre estos y moderar las cantidades.



Sin embargo, los médicos insisten en que cualquier tipo de dieta, sobre todo si el objetivo es bajar de peso, debe estar sujeta a la supervisión permanente de un profesional graduado de la nutrición y no de un influenciador digital, un falso gurú o incluso una persona cercana sin la experiencia necesaria para hablar de este tema.



A todo esto se suma la actividad física, que no debe dejarse de lado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para estar físicamente apto se debe realizar ejercicio, al menos 75 minutos de actividad intensa o 150 minutos de actividad moderada.



De acuerdo a un artículo de Patricia Savino Lloreda, nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, miembro de la Academia Nacional de Medicina y directora del Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN), "la quietud disminuye la masa muscular y reduce la respuesta del sistema inmune. Por eso, es necesario hacer ejercicio en la medida que el lugar donde habita lo permita. Puede subir y bajar escaleras, o hacer ejercicios de resistencia con el peso mismo de su cuerpo. No hay excusa: incluso en el espacio más pequeño es posible bailar".

