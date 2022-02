La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) le dio el visto a bueno a la comercialización de un condón creado para el sexo anal, el cual busca prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.



Es un hito, según la misma FDA, pues es la primera vez que se autoriza un preservativo para tal fin.

“El riesgo de transmisión de ITS durante el coito anal es significativamente mayor que durante el coito vaginal. (…) Esta autorización nos ayuda a promover la equidad en salud, a través del desarrollo de productos seguros y efectivos que satisfagan las necesidades de diversas poblaciones”, comentó Courtney Lias, directora del área de urología de la FDA.



(Le puede interesar: Vasectomía: le explicamos todo sobre este método anticonceptivo).

¿Cuál es el condón?

Se trata de un preservativo fabricado por la marca One. Como reseña la entidad sanitaria, el condón de funda látex se probó en 504 hombres, con edades de 18 a 54 años; la mitad de ellos tuvo relaciones sexuales con mujeres y la otra mitad con hombres.



“El estudio encontró que la tasa total de fallas del condón fue del 0,68 % para las relaciones sexuales anales y del 1,89 % para las relaciones sexuales vaginales”, precisó la FDA en un comunicado.



Los efectos adversos que se encontraron no encendieron las alarmas, ya que se registraron únicamente deslizamientos o roturas durante el sexo. Además, un 0,64 % de los participantes notificó síntomas de infecciones de transmisión sexual.



(Le recomendamos: 'No estudiamos medicina para ser verdugos': médico antioqueño sobre aborto).

Facebook Twitter Linkedin

Los actores han sido renuentes a acatarlas las leyes, porque dicen sentirse incómodos con estos adminículos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Las ITS sintomáticas o los diagnósticos recientes de ITS observados en el estudio fueron autoinformados y pueden ser el resultado de que los sujetos hayan tenido relaciones sexuales sin preservativo o pueden haber precedido al uso de One Male Condom”, señalaron.



El fabricante añadió, en un nuevo comunicado, que su estudio resultó fructífero ante investigaciones anteriores, cuyos resultados indicaron que condones para sexo anal habían fallado en un 6 % a 7 % entre los usuarios.

‘Un cambio histórico’

Con esta nueva designación de la FDA, las personas tendrán más confianza al usarlos FACEBOOK

TWITTER

One celebró la decisión de las autoridades de Estados Unidos porque considera que es “un cambio histórico en la industria de preservativos” que permitirá hacer del coito anal un tema seguro.



(Siga leyendo: ¿Qué es la eyaculación tardía y cuál es su tratamiento?).



“Creo que la mayoría de la gente se sorprendería al saber que los condones no están aprobados para el sexo anal. Con esta nueva designación de la FDA, las personas tendrán más confianza al usarlos”, enfatizó Davin Wedel, fundador de la marca, en un comunicado.



Serán tres tipos de condones que se pondrán en el mercado: estándar, delgados y los personalizables, estos últimos tendrán 54 tamaños diferentes para ajustarse a las características de cada persona.

Facebook Twitter Linkedin

El preservativo estará disponible en tres tipos: estándar, delgado y los personalizable. Foto: iStock

Por el momento no se conoce cuál será su precio y si dentro de los planes de One está llevar el preservativo a otros países del mundo.



Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al día más de un millón de personas contraen ITS, las cuales “la mayoría de los casos son asintomáticas”.

Más noticias

- Denuncian a mujer por acostarse con nueve menores a cambio de vapeadores.

- Infidelidad en Colombia: 6 de cada 10 colombianos ha engañado a su pareja.

- Mujer vende su leche materna por más de 50 millones: un negocio en auge.

- Último deseo antes de morir: tener sexo con un hombre que no es su esposo.

Tendencias EL TIEMPO