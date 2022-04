Este 20 de abril, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió un comunicado alertando a los usuarios sobre la fabricación y distribución de preservativos defectuosos desde un lote de la marca de Condones Today.



Tal como se explica en el comunicado, la entidad hizo la evaluación de rutina de los profilácticos provenientes del lote número 2106572316. Tras el análisis, se halló que los condones tenían orificios, por lo que se ordenó el retiro preventivo del producto.



A raíz de esta situación, en EL TIEMPO, le explicamos qué medidas preventivas debe tomar ante la posible rotura de un preservativo.



Luego del análisis del Invima, se halló que los condones tenían orificios, por lo que se ordenó el retiro preventivo del producto.



A pesar de esta situación, cabe aclarar que el preservativo es un método anticonceptivo con un elevado nivel de seguridad y eficacia y la mayoría de roturas que se producen en este tipo de productos, suelen estar relacionadas con su uso inadecuado. Por ello, es muy importante saber colocarse el preservativo de manera adecuada.



Para comprobar que el condón está roto debe seguir los siguientes pasos:



1) Revise el condón

En muchos casos, se puede saber si el condón se rompió o no echándole un simple vistazo, ya que las roturas pueden ser evidentes.



Sin embargo, a veces la inspección visual suele ser confusa, puesto que un preservativo puede estar cubierto de líquido en la parte exterior debido al flujo vaginal o al uso de lubricantes.



2) Hacer un nudo

​Si el anterior paso no resultó muy esclarecedor, entonces lo primero que debe hacer es anudar el preservativo para comprobar luego si se ha roto o no. Es importante que cuando haga el nudo deje un poco de aire en el interior del condón para comprobar su estado, o bien que le añada un poco de agua para confirmar si hay perdidas.



Además, también tendrá que tener mucha precaución a la hora de hacer el nudo, puesto que podrías rasgar el látex con las uñas y romperlo usted mismo.



3) Verificar finalmente si el condón está roto o no

Una vez haya realizado correctamente el nudo, tendrá que coger el condón con dos dedos y desplazar el aire que había dejado dentro de este hacia abajo. Si durante este proceso observa que se escapa alguna gota del interior del preservativo, eso significará que se rompió.

Medidas preventivas

No abra el condón con los dientes ni con tijeras u objetos afilados. Los preservativos tienen una pequeña guía en el empaque para que pueda abrirlos con facilidad y de forma segura. Foto: iStock

Medidas para prevenir un embarazo no deseado

En el caso de las mujeres, para evitar un embarazo no deseado después de una relación de riesgo, como es el caso de una rotura de condón, la medida preventiva más efectiva es la toma de la píldora del día después, cuyo porcentaje de eficacia será mayor si la toma durante las primeras 24 horas luego del encuentro sexual en cuestión, reduciendo su efectividad si la consume tras 48 o 72 horas después.



Debe leer cuidadosamente las instrucciones del medicamento. Esto es muy importante para asegurase de que está empleando este método de emergencia de manera adecuada.



Medidas para prevenir una enfermedad de transmisión sexual

Si se ha roto el condón y cree que estás en riesgo de contraer una enfermedad de trasmisión sexual, o si su pareja tiene una ETS como la Hepatitis B o VIH, es importante que acuda a un centro sanitario para que le asignen el tratamiento más adecuado para este tipo de casos.



El personal médico le informará de los tratamientos a los que puede acceder para reducir el riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual, pero es recomendable acudir cuanto antes.

Evite que se rompa el condón

Entender cómo se rompe un condón es básico para evitar que ocurra, pues en la mayoría de las ocasiones el material del preservativo se deteriora debido a un uso incorrecto.



Para evitar que un preservativo se rompa, es importante seguir estas recomendaciones:



- No abra el condón con los dientes ni con tijeras u objetos afilados. Los preservativos tienen una pequeña guía en el empaque para que pueda abrirlos con facilidad y de forma segura.



- No use nunca dos condones juntos. En lugar de obtener doble protección generará fricción, lo que puede hacer que el preservativo se rompa.



- No utilice un condón caducado, pues hay mayor riesgo de que se rompa. Una vez que el preservativo ha alcanzado su fecha de vencimiento debe desecharlo.



- No guarde sus preservativos en la billetera o la guantera del coche. Este tipo de ambientes cálidos y con cambios de temperatura pueden acabar deteriorando el preservativo y facilitando su rotura.



- Durante el sexo no olvide el lubricante. Aunque la mayoría de preservativos vienen lubricados, algunas veces se necesitará lubricación extra para evitar que la fricción dañe el preservativo.





