Las vitaminas son un grupo de micronutrimentos que resultan necesarios para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales, de acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En otras palabras, son sustancias orgánicas complejas que los organismos de los seres humanos necesitan para funcionar correctamente y mantenerse sanos.

Se agrupan en dos categorías: las liposolubles, que se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos del cuerpo -las vitaminas A, D, E y K-, y las hidrosolubles, que, a diferencia de las primeras, no se almacenan en el organismo. Es precisamente dentro de este último grupo que se encuentra no solo la vitamina C, sino todas las vitaminas B. Le contamos cuáles son y para qué sirven.

Las vitaminas del complejo B

Las vitaminas del complejo B son un grupo de nutrientes solubles que cumplen grandes funciones en el cuerpo humano. En total, son 8 vitaminas -que o bien se identifican por la letra B o se distinguen por el nombre-: B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o ácido pantoténico, B6 o piridoxina, B7 o biotina, B9 o ácido fólico, y B12 o cobalamina. Pero, ¿qué función cumple cada una?

B1 o tiamina

Según explica el portal especializado ‘Healthline’, la tiamina contribuye a la conversión de los nutrientes en energía, por lo que juega un papel esencial dentro del metabolismo. En especial, el consumo de esta vitamina resulta importante durante el embarazo y la lactancia, en tanto se hace indispensable obtener suficientes carbohidratos -que posteriormente serán transformados en energía-. Las fuentes alimenticias más ricas de estos nutrientes incluyen carne de cerdo, semillas de girasol y germen de trigo.

(Lea también: ¿Qué es la biotina y para qué funciona?).

Facebook Twitter Linkedin

La vitamina B1 o tiamina se puede obtener de los frutos secos, semillas, cereales, avena y algunas frutas y vegetales. Foto: iStock

B2 o riboflavina

Esta vitamina, presente en el complejo B, es fundamental para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos. Además de ayudar a convertir los alimentos en energía, actúa como un antioxidante. Si quiere obtener este micronutriento, lo encuentra, por ejemplo, en las vísceras, la carne de res y los champiñones.

B3 o niacina

De acuerdo con MedlinePlus, esta vitamina ayuda a mantener tanto la piel como los nervios saludables. Cumple, además, una función en la señalización celular, el metabolismo, y la producción y reparación del ADN. En altas dosis, puede contribuir a la disminución del colesterol. Se encuentra en alimentos como el pollo, las lentejas y el atún.

Facebook Twitter Linkedin

Las dosis altas de suplementos de B3 pueden provocar vómitos, niveles altos de azúcar en sangre, enrojecimiento de la piel e incluso daño hepático, según 'Healthline'. Foto: iStock

B5 o ácido pantoténico

Como otras vitaminas del grupo B, el ácido pantoténico resulta esencial para los procesos metabólicos, al ayudar al cuerpo a obtener energía de los alimentos. Como si fuera poco, participa en la producción de hormonas y colesterol, así lo señalan los portales citados anteriormente.

B6 o piridoxina

Además de ayudar en el metabolismo energético, la piridoxina también aporta al funcionamiento normal del sistema inmune y a la producción de hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno a los pulmones y otras partes del cuerpo. Los alimentos más ricos en esta vitamina son los garbanzos, el salmón y las papas.

B7 o biotina

Tanto los carbohidratos como las grasas y proteínas que se consumen, la biotina puede ayudar a convertirlos en energía. Es una vitamina que se encuentra en alimentos como huevos, leche y plátanos, y su deficiencia puede traer consigo adelgazamiento del cabello y sarpullido.

(Siga leyendo: ¿Qué vitaminas pueden ayudar a combatir el cansancio?).

B9 o ácido fólico

El ácido fólico, a menudo llamado folato, contribuye a la formación de glóbulos rojos. A la lista de funciones, se suma la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular. De acuerdo con MedlinePlus, las mujeres embarazadas deben asegurarse de tener cantidades adecuadas de esta vitamina, pues su deficiencia podría estar relacionada con defectos congénitos, como la espina bífida. Se puede encontrar en alimentos como verduras de hoja verde, hígado y frijoles.

Facebook Twitter Linkedin

El ácido fólico es muy importante durante el embarazo porque puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento. Foto: iStock

B12 o cobalamina

Esta vitamina hidrosoluble es esencial para el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. Su deficiencia puede traer consigo hinchazón en el hígado. Los alimentos en los que se puede encontrar, en su mayoría, provienen de fuentes animales como carnes, huevos, mariscos y lácteos.

Y entonces, ¿qué es el complejo B?



Las vitaminas del grupo B se pueden obtener principalmente de una alimentación variada y saludable, pero también se pueden adquirir a través de complementos dietarios. Por ejemplo, mediante el complejo B, que también es un suplemento vitamínico indicado principalmente en el tratamiento y prevención de la deficiencia de estos micronutrimentos.



Aunque se pueden encontrar en varias presentaciones -jarabe, gotas, ampollas inyectables, grageas-, su dosis y tiempo de uso deberán estar sujetos a supervisión médica, al igual que su vía de administración.

Facebook Twitter Linkedin

El complejo B, además de obtenerse a través de alimentación saludable, también puede consumirse por suplementos. Foto: iStock

Al estar compuesto por las 8 vitaminas mencionadas anteriormente, el complejo B puede cumplir funciones importantes en varios aspectos. Por ejemplo, en el tratamiento de deficiencias de estos nutrientes, pero también en sus manifestaciones, que incluyen neuritis, parálisis facial, encefalopatía de Wernicke, polineuritis causadas por medicamentos, inflamación del nervio ciático, anemia megaloblástica y, entre otras cosas, acidosis diabética, de acuerdo con el portal en salud ‘Tua Saúde’.



En algunos casos, este suplemento puede ayudar a mejorar el estado de afecciones dermatológicas -como, por ejemplo, la dermatitis-; mientras que en otros, los suplementos vitamínicos del complejo B están indicados para tratar la desnutrición, restablecer la flora intestinal y en enfermedades celíacas.

Efectos secundarios

De acuerdo con ‘Healthline’, consumir cantidades excesivamente altas de complejo B, tanto en la dieta como en forma de suplemento, puede provocar vómitos, niveles altos de azúcar en sangre, enrojecimiento de la piel e incluso daño hepático. En niveles elevados, podrá transformar el color de la orina a amarillo brillante.

(De interés: Estas vitaminas pueden reducir el dolor en las articulaciones).

El portal ‘Tua Saúde’ incluye a la lista de efectos secundarios reacciones de hipersensibilidad, síndrome neuropático, inhibición de la lactancia, comezón, enrojecimiento facial y hormigueo. En todo caso, ante la presencia de cualquier efecto secundario, lo que recomiendan los expertos es frenar su consumo y acudir a un especialista, para que examine, evalúe y, si es el caso, emita un diagnóstico.



“Los suplementos vitamínicos del complejo B no deben ser usados en personas con hipersensibilidad a cualquier de los componentes presentes en la fórmula, policitemia vera, personas con Parkinson que están en tratamiento sólo con levodopa, y menores de 12 años, mujeres embarazadas y lactantes sin recomendación médica”, explica la farmacéutica Flávia Costa para el portal especializado en salud ‘Tua Saúde’.

Más noticias en EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO