Existen ocho tipos de vitaminas B, que en conjunto, mantienen la salud cerebral, la cardíaca, la formación del ADN y la regulación de la energía.



Además, se ha comprobado que previenen las migrañas y pueden retardar la aparición de enfermedades neurodegenerativa.



Es por su importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo que existe en el mercado una oferta variada de suplementos del complejo B, que se suelen consumir sin la guía de un profesional.



Es por eso que se debe consultar con un médico, ya que las dosis excesivamente altas de ciertas vitaminas de este grupo pueden ser peligrosas.

Lea además: (Vitaminas: ¿cuáles pueden ser de ayuda en el aumento de masa muscular?)

Al estar compuesto por las ocho vitaminas del grupo B: la B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o ácido pantoténico, B6 o piridoxina, B7 o biotina, B9 o ácido fólico, y B12 o cobalamina, el complejo B puede aportar ciertos beneficios en casos particulares.



Por ejemplo, en el tratamiento de deficiencias de estos nutrientes, pero también en sus manifestaciones, que incluyen neuritis, parálisis facial, encefalopatía de Wernicke, polineuritis causadas por medicamentos, inflamación del nervio ciático, anemia megaloblástica y, entre otras cosas, acidosis diabética, de acuerdo con el portal en salud ‘Tua Saúde’.



En algunos casos, este suplemento puede ayudar a mejorar el estado de afecciones dermatológicas, restablecer la flora intestinal y en enfermedades celíacas.

Le puede interesar: (Complejo B: cuatro datos curiosos sobre estas vitaminas)

@endoconsulta 🧑🏻‍⚕️❌Mentiras del Complejo B Ⓜ️Cura enfermedades Ⓜ️Se debe tomar de por vida Ⓜ️Todos los diabeticos deben tomarlo siempre Ⓜ️Mientras más alta la dosis mejor ♬ Aesthetic - Tollan Kim

Los riesgos de exceder el consumo de Complejo B

De acuerdo con ‘Healthline’, consumir cantidades excesivamente altas de complejo B, tanto en la dieta como en forma de suplemento, puede provocar vómitos, niveles altos de azúcar en sangre, enrojecimiento de la piel e incluso daño hepático. En niveles elevados, podrá transformar el color de la orina a amarillo brillante.



También podría causar: fatiga, vómitos, irritabilidad, insomnio, dermatitis, urticaria, dolor óseo, daños cardiovasculares y alteraciones de la coagulación.

Vea acá: (¿Para qué funciona el complejo B y cuáles son sus efectos secundarios?)

En un artículo, la Aarp menciona que como ocurre con otras vitaminas, no deben tomarse porque sí.



"Por ejemplo, se ha demostrado que el exceso de suplementos de ácido fólico (vitamina B9) puede favorecer el crecimiento de células cancerosas en los adultos mayores, y un exceso de biotina (vitamina B7) puede alterar los resultados de los análisis de sangre", señalan.

"Si llevas una dieta adecuada, no necesitas recurrir al complejo B", explica Lisa Young, nutricionista y profesora de New York University, a la asociación mencionada.



"Casi todas estas sustancias se encuentran en muchos alimentos, de modo que es poco probable que se produzca una deficiencia", aseguró.



Por tratarse de una vitamina hidrosoluble, los sobrantes se eliminan con la orina, un abuso exagerado puede hacer que pierdan su función.



La cantidad diaria recomendada oscila entre una y dos cápsulas diarias, pero al tener concentraciones variadas de las vitaminas del grupo B, puede incurrirse en un exceso.



Lo aconsejable es que consuma las cantidades indicadas por un médico para su caso y no se automedique.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN ARCHIVO

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO