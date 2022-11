En una entrevista concedida a María Isabel Rueda para EL TIEMPO, el ex ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que, durante su gobierno, Colombia contó con una cobertura de vacunación “bastante amplia” y que, actualmente, está ubicada en el puesto 100 de mortalidad por covid-19.



Al respecto, el más reciente reporte del Ministerio de Salud registró que, con corte al periodo 09 al 15 de noviembre de 2022, se han aplicado en Colombia un total de 89.544.379 dosis de la vacuna contra el covid-19 y la cantidad de colombianos con el esquema completo de vacunación asciende en este momento a 36.214.465 personas, mientras se han aplicado 14.432.662 dosis de refuerzo.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, del 9 al 15 de noviembre, 11:59 p.m.

Durante la entrevista con Ruiz, se pone de manifiesto la gestión del actual gobierno sobre la vacunación contra el covid-19 y la compra de los biológicos para combatir la viruela símica. Sobre este tema en particular, el ex funcionario asegura que es "absolutamente preocupante tener un Ministerio muy dubitativo y poco estructurado para la toma de decisiones frente a los riesgos”.



Se sabe que el 20 de octubre, el Ministerio emitió un comunicado en el que se informó que se adelantan negociaciones de un memorando de entendimiento que permitirá la llegada de 25 mil dosis de vacunas contra la Viruela del mono. Esta negociación hace parte de un proyecto de investigación que varios países llevarán a cabo con la Organización Mundial de la Salud.



En reiteradas ocasiones, el Ministerio señaló que la vacunación, aunque es una herramienta muy importante, por sí sola no previene el contagio, y por esta razón, su gestión se ha enfocado en pedagogía, prevención y vigilancia de prevención del riesgo.



La cartera de salud explicó que para acceder a la vacunación una vez llegue al país, se priorizarán los contactos estrechos (alrededor de 3 por persona que presenta la infección), las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad: VIH, HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y otras personas con conductas sexuales de riesgo. Según la entidad, la clasificación de uso de esta vacuna en grupos poblacionales dependerá del comportamiento epidemiológico y disponibilidad de biológicos en el país.



La autoridad sanitaria mencionó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que ni Colombia ni otros países, requieren de una vacunación masiva para la Viruela Símica.

