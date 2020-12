¿Cómo va Colombia en carrera para acceder a vacunas contra covid-19?

Mientras en Europa ya se inició la vacunación contra el nuevo coronavirus y en Norteamérica países como Canadá y Estados Unidos están cerca de comenzar a inmunizar de emergencia a sus ciudadanos, la pregunta que todos se hacen es cómo va Colombia en la carrera por conseguir biológicos eficaces y seguros.

En primer lugar hay que decir que el país optó como primera opción en una estrategia integral por el mecanismo COVAX, que reúne a 186 naciones con el fin de garantizar acceso global y equitativo a la vacuna.



Se sabe que a través de este mecanismo el Gobierno nacional aseguró 20 millones de dosis, para lo cual dispuso cerca de 200 millones de dólares y que las unidades estarán disponibles cuando COVAX haya cerrado los acuerdos de compra con los laboratorios farmacéuticos productores.



En el entendido que COVAX no será insuficiente para cubrir a su población, el Gobierno ha informado que tiene acuerdos de confidencialidad con Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino y Serum Institute de la India, que le permitirían acceder a un número adicional de vacunas en los tiempos de entrega y disponibilidad a los que se comprometan los laboratorios.



De estos acuerdos se conoció la Resolución 2327 del 25 de noviembre del 2020 del Ministerio de Hacienda, que habilita $437.188’800.000 (123 millones de dólares) a través del FOME para la adquisición de 10 millones de dosis de vacunas a Pfizer, a un precio de 12 dólares por dosis. A la fecha el Ministerio ni el laboratorio han confirmado el cierre de la negociación.



En las próximas semanas y conforme avancen los resultados de las demás empresas con las cuales se han suscrito acuerdos de confidencialidad, el Ministerio de Salud debería estar informando el cierre de las negociaciones y con ello aterrizar la verdadera disponibilidad de vacunas para el país.



Mientras transcurren las semanas concretando estos asuntos, Chile ha asegurado 84 millones de vacunas por fuera de COVAX, Argentina 47 millones, Perú 10 millones, Ecuador 9 millones, por no hablar de México y Brasil, que han logrado 160 y 196 millones de vacunas respectivamente.



Ayer, en todo caso, se sancionó la ley 2064, que declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19 y dispone, entre otros aspectos, la gratuidad para toda la población. Además, establece beneficios tributarios para quienes donen recursos para la adquisición de las vacunas, crea el consejo para la evaluación de las reacciones adversas, señala que los fabricantes de vacunas solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas durante el uso de emergencia y permite la contratación de una póliza global por el Gobierno para cubrir posibles condenas por reacciones adversas.



Este es un primer paso al que debe seguir la promulgación del marco de uso de emergencia por el Ministerio de Salud, que le dará a la agencia sanitaria Invima las herramientas regulatorias para permitir el ingreso de las vacunas al país.



En medio de este panorama, expertos señalan que es necesario acelerar el paso e ir alistando también la monumental logística que requiere un plan de vacunación de esta envergadura. Colombia, valga decir, tiene sobrada experiencia y su Plan Ampliado de Inmunización (PAI) es un ejemplo en la región, pero la vacuna del covid-19 enfrenta al reto de vacunar en una primera fase al menos 15 millones de colombianos con diferentes tecnologías y condiciones de temperatura en algunos casos a menos 70 grados centígrados.



Lo más concreto que ha soltado el Gobierno es que el inicio de la vacunación en Colombia contra covid-19 será en el primer trimestre del 2021 o incluso, como lo dijo el viceministro de salud Alexander Moscoso, a comienzos de abril.

