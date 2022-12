La pérdida o la caída constante del cabello genera enormes inseguridades en las personas, algunos buscan diferentes tratamientos por medio de medicamentos o remedios caseros. ​Puede leer: ¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según expertos?

Sin embargo, uno de los productos más populares en el mercado es el minoxidil, un fármaco que tiene varios modos de uso, en ocasiones se toma vía oral por medio de pastillas en una dosis muy baja o se aplica en las zonas afectadas.



El tratamiento no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) para este fin, por lo que se receta fuera de lo indicado en su ficha técnica.



Pero según Adam Friedman, profesor y presidente de dermatología de la Universidad George Washington, los dermatólogos que recetan estos tratamientos han sido capacitados para entender cómo funcionan los medicamentos, informó The New York Times.

.

Lea además: Diarrea del viajero, una enfermedad más frecuente de lo que se cree

​

¿Qué es el minoxidil y cómo se usa?