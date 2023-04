Esta semana se conoció el primer caso de una persona infectada por el hongo vegetal Chondrostereum purpureum, conocido por el apodo de "asesino de árboles". El hecho, que sucedió en India, llamó la atención porque el organismo, conocido por afectar a árboles y plantas, llegó por primera vez a humanos.

De acuerdo con investigadores, que publicaron el hecho en la revista Medical Mycology Case Reports, el Chondrostereum purpureum es un hongo vegetal que causa la enfermedad de la hoja plateada de las plantas, que es fatal para estas especies.

La hoja plateada es una enfermedad fúngica que ataca principalmente especies de la familia de las rosáceas. La enfermedad es progresiva y a menudo fatal. El nombre común se toma del plateado progresivo de las hojas en las ramas afectadas. Se propaga por esporas en el aire que caen sobre la albura recién expuesta.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el impacto del hongo Chondrostereum purpureum en árboles. Foto: Wikicommons

(Lea también: El hongo más letal del mundo está reproduciéndose en nuevos lugares)

"Reportamos un caso de absceso paratraqueal causado por C. purpureum. Este es el primer caso de este tipo en el que este hongo de la planta causó una enfermedad en un ser humano. Las técnicas convencionales (microscopía y cultivo) no lograron identificar el hongo. Solo mediante la secuenciación, se podría revelar la identidad de este patógeno inusual", señala la investoigación.

El caso se habría dado en un botánico de 61 años quien reportó tos, dolor de garganta y fatiga, entre otros síntomas. Y en redes sociales no ha faltado la comparación The Last Of Us, la popular serie de HBO en la cual un hongo infecta gravemente a humanos creando una pandemia y afectando el mundo.

Sin embargo este caso no está ni cerca de ser algo similar y en el paciente infectado solo generó síntomas menores. Según enfatizan los expertos, entre los millones de hongos presentes en el medio ambiente, solo unos pocos cientos de hongos pueden infectar a humanos y animales.

Facebook Twitter Linkedin

En la serie de ficción The Last Of Us un hongo se expande por el mundo infectando a los humanos y causando una pandemia zombie. Foto: HBO

(Lea también: ¿Hongos, una alternativa contra el cambio climático?)

En cuanto al caso actual, los expertos señalaron que algo que se destaca es "el potencial de los hongos vegetales para causar enfermedades en los seres humanos".

"Los huéspedes con un sistema inmunitario comprometido son los más vulnerables a las infecciones fúngicas, pero también se informa con frecuencia que las personas sanas e inmunocompetentes tienen infecciones fúngicas", resalta la investigación.

El hongo 🍄 'Chondrostereum purpureum' mejor conocido como el 'hongo asesino de árboles', infecta a los cerezos, ciruelos, manzanos y perales. 🌳



En #India se ha documentado la primera infección en un humano. Otro caso de patógeno saltando de especie:https://t.co/PvyYvFtdOY — Napoleón Cornejo (@napocornejo) April 3, 2023

En ese sentido, resaltaron este caso se dio por el trabajo cercano del botánico con hongos y otras especies de árboles y plantas. Por lo que piden mayor investigación sobre el tema.

"Este informe de caso demuestra el cruce de patógenos de plantas a humanos cuando se trabaja en contacto cercano con hongos de plantas. La patogenicidad entre reinos exige mucho trabajo por hacer para explorar los conocimientos de los mecanismos involucrados, lo que lleva a posibles recomendaciones para controlar y contener estas infecciones", señalan.

UNIDAD DE SALUD