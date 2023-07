De la nota anteriormente publicada: ¿Amor o codependencia? La diferencia entre ambos determina si hay una relación sana, los lectores tuvieron diferentes preguntas sobre lo que es tener una buena relación, cómo tener diálogos sanos y sobre distintas formas en las que se puede entender una relación amorosa.



Por ello, El TIEMPO contactó al psicólogo Alejandro Acevedo, que se enfoca en la terapia de aceptación y compromiso – en los que atiende casos de pareja y sexualidad–, para responder ante varias de las interrogantes. Recuerde que en caso de que tenga más preguntas o tenga sugerencias sobre temas que le gustaría leer, por favor escribir a mardel@eltiempo.com.

¿Cuáles son los términos para tener una relación sana?

Se ha creado un canon o un criterio universal, pretendiendo que sea de la misma forma para todas las parejas, pero no es tan fácil porque siempre dependerá de cada caso. Hay quienes prefieren comunicarse todo el tiempo y otros no; existen parejas que hacen acuerdos, mientras que a otras esto les genera malestar; también hay situaciones en que la habilidad comunicativa no está desarrollada y al hablar no se saben expresar bien.



Lo relevante es pensar en los costos y beneficios de la relación y su balance, pues todas van a tener de estos dos componentes. Sin embargo, idealmente se espera tener más beneficios (disfrute, comodidad, momentos Aalegres) que costos (renuncias o cosas que se pueden dejar a un lado que pueden ser malestar para el otro).



Ahora, no es una cuestión aritmetica, cada uno de estos factores tiene un peso y una jerarquía, al punto de que un solo coste puede dañar toda la relación, como es el caso de violencia intrafamiliar o de género.

¿Qué hacer cuando la pareja no suele ser muy comunicativa?

En primer lugar, se debe quitar el imaginario de que la comunicación obligatoriamente es beneficiosa. "Como dice Homero Simpson: 'Los matrimonios se pueden acabar por exceso de comunicación'", explica el experto.



Hay que entender que cada quién tiene el derecho de conservar partes de privacidad equilibrados con espacios de intimidad y cercanía emocional. Entendiendo esto, lo mejor es análizar si la falta de habla es en general o solo con la pareja, si es algo de todos los días es porque las formas de crianza y las formas de socialización han causado un fuerte impacto que se ve reflejado con el silencio.



En el otro caso, hay diferentes ejercicios que se pueden aplicar para que la comunicación sea fluida. Por ejemplo, hablar por WhatsApp, en vez de hacerlo de frente. El terapeuta también cuenta que en ocasiones pone a sus pacientes a hablar entre ellos dando la espalda, porque al no ver la cara de la pareja se pueden organizar mejor las ideas.

¿Cuándo se termina la relación, se acaba todo?

Todo en la relación debe ser acordado, excepto la desvinculación afectiva. Es decir, que cuando una persona se quiere alejar, no necesita el permiso de hacerlo. Ahora bien, hay personas que creen que pasar de una relación a una ruptura es una cuestión de puntos extremos, es decir, de blancos o negros y se olvidan que en ese lapso de tiempo hay muchos matices.



Es frecuente que aunque haya una ruptura, los comportamientos son parecidos a los de una relación. A veces, a pesar de haber terminado siguen existiendo espacios en los que se comparte, en los que se habla y hasta se tiene sexo, lo que es una evidencia que al culminar una relación también se deben tener acuerdos.



Preguntarse qué tanto se va a hablar y qué tan frecuentes serán los encuentros, al igual que las cosas que hay en medio de la relación que acaba de culminar. Por eso hay que tramitar todas las emociones pensando en que no se salta de un momento a otro.

Recomendaciones para terminar una relación de la mejor forma

Nunca es fácil. Lo que han mostrado estudios y la evidencia es que quién decide romper una relación tiene menos perjuicios psicológicos, con respecto a quien recibe la noticia.



Lo problemático es buscar la mejor forma, a veces no hay una forma perfecta y bajo esta excusa se extiende el momento en que se termina la relación, sabiendo que la decisión está tomada desde hace mucho tiempo."No se preocupe tanto por las formas, sino más bien por el fondo. Dicho de otra forma, no es importante el cómo se termina la relación, sino por qué", aconseja el psicólogo.

¿Ir a terapia es la solución definitiva?

"A veces como terapeuta me encuentro en la posición de ser usado como comodín. Un facilitador para legitimar una decisión tomada. Es decir, van al psicólogo para sentir tranquilidad bajo el pensamiento de: 'lo intentamos y no funcionó'", agrega Acevedo.



Sin embargo, para quienes aprovechan la terapia, en estos espacios se cuestiona qué es éxito en términos de una relación y qué tanto de eso hay; qué tantos beneficios disfrutan; además de cuáles cosas son negociables. Ante la incertidumbre, en ocasiones la ruptura se acelera y en otras repara los problemas.

¿Cuándo se sabe que es el momento de ir a terapia?

El psicólogo John Goodman, nortemaericano y famoso por lograr predecir el éxito o fracaso de las relaciones hasta en un 90 por ciento. Básicamente, colocaba parejas a discutir y observaba sus comportamientos.



En sus hallazgos encontró que hay cuatro pilares en problemas amorosos conocidos como los cuatro jinetes de la muerte y estos son: la crítica, que es señalar al otro al; luego está la defensiva, en la que hay excusas y poca escucha; en tercer lugar está el desprecio, en el que la relación da pereza; por último está la conducta evasiva en la que ya no hay precensia ni importancia a la discusión.



Cuando las situaciones anteriores aparecen, lo recomendable es asistir a un especialista que sirva para introspeccionar y guiar a la pareja.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO