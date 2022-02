Muchos cambios físicos en los hombres se deben a la testosterona, la hormona sexual masculina encargada de desempeñar y permitir funciones claves en la reproducción y en el metabolismo.

El endocrinólogo Hernán Yupanki define a la testosterona como la hormona masculina encargada de las características sexuales, entre las que se incluyen el tono de voz, vello facial y masa muscular; de las funciones eréctiles, el tamaño del pene, la producción de esperma y el deseo sexual, y de la densidad ósea.



(En contexto: Testosterona, la culpable de los gustos ostentosos)



“Esta hormona también está involucrada en la producción de glóbulos rojos y esperma, y puede disminuir a medida que el hombre envejece”, dijo el médico experto.



Aunque esas no serían las únicas funciones de la hormona en el cuerpo. En los últimos años se han publicado estudios que validan su importancia. Un estudio publicado en 2014 en Frontiers in Neuroendocrinology, la publicación oficial de la Federación Internacional de Neuroendocrinología, concluye que la testosterona podría tener beneficios protectores contra la ansiedad y la depresión, y cómo la terapia con la hormona podría ser efectiva para tratar estos trastornos tanto en hombres como en mujeres.



Otro estudio más reciente, publicado en mayo de 2021 en The Journal of Sexual Medicine, asegura que la testosterona juega un papel clave en la respuesta inmune de las personas ante enfermedades como el covid-19 y concluye que es más probable que los hombres con bajos niveles de esta hormona tengan una respuesta inflamatoria peligrosa al virus.

Cómo controlarla

Los expertos aseguran que hay dos elementos que impactan en el control de la testosterona: el peso y el estrés. Una persona con obesidad o sobrepeso, o con altos niveles de ansiedad, agobio y tensión, puede tener bajos niveles de la hormona en su cuerpo.



Cuando hay estrés, se libera cortisol, que es la hormona que ayuda a regular el organismo en esta situación alterada. Y ahí juega un papel importante la testosterona porque ayuda a compensar la otra sustancia. No obstante, un exceso de cortisol puede ser peligroso para el sistema inmunológico, digestivo, cardiovascular y reproductor, y disminuye los niveles de la hormona sexual masculina.



¿Qué se puede hacer para controlarla? Las recomendaciones médicas indican que para mantener los niveles adecuados de testosterona se debe procurar tener un peso adecuado a cada cuerpo, una dieta baja en grasas y carbohidratos y con alto contenido en fibra, hacer ejercicio, dormir al menos siete horas al día y disminuir el estrés o los momentos que lo generen.

EL TIEMPO