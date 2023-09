El envejecimiento natural ocasiona cambios físicos y psicológicos que pueden impactar a la salud digestiva. Por ejemplo, el tránsito se vuelve más lento, lo que puede conducir a problemas como estreñimiento. En el caso de las mujeres, la menopausia también tiene repercusiones en el funcionamiento de dicho sistema.



Pero hay un factor crucial a tener en cuenta y es la salud mental, pues el cerebro y el estómago están estrechamente relacionados, especialmente durante esta etapa de la vida.

El estrés, la ansiedad y la depresión pueden provocar síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas y vómitos.



Esto ocurre, ya que el intestino tiene más de 100 millones de terminaciones nerviosas, y se comunica directamente con el cerebro a través del nervio vago, que conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo.



"Esta comunicación directa se denomina eje intestino-cerebro y se trata de una comunicación bidireccional en la que el cerebro 'da órdenes' al intestino, pero también el intestino lanza mensajes al cerebro. Esto explica por qué nos entran ganas de ir al baño antes de hablar en público o por qué se nos cierra el estómago después de recibir una mala noticia", describe el Centro de Psicología Integral en un artículo.

Incluso, un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, ha concluido que las personas mayores que padecen enfermedades digestivas sufren más soledad y depresión.



La investigación señala que los enfoques para controlar las enfermedades digestivas en personas mayores "no tienen en cuenta los factores psicosociales que contribuyen a la salud de una persona".



De ahí que decidieran comparar la frecuencia de soledad, depresión y aislamiento social que sufre este grupo de población con la aparición o no de una enfermedad digestiva.



Para ello, analizaron los datos del Estudio de salud y jubilación de 2008 a 2016, en el que participaron personas de 50 años o más y sus cónyuges. Al final del estudio, el 56% de los encuestados presentaron enfermedades digestivas, de los cuales, el 60,4% indicaron mayor soledad, el 12,7% admitieron tener depresión severa y el 8,9% reportaron aislamiento social.

El hallazgo ratifica lo que ya ha sido alertado, incluso por la Organización Mundial de la Salud y es que el personal sanitario no relaciona una cosa con la otra, por lo que los tratamientos no se enfocan en el problema de base.



"El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de salud mental en su verdadera dimensión, y el estigma de las enfermedades mentales propicia que las personas sean aún más reacias a buscar ayuda", reporta la OMS.



Y es un factor determinante a tener en cuenta, pues la proporción de personas mayores que sufren algún trastorno mental o neural es alta. Más de un 20 % de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, y el 6,6 % de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso.

Consejos para mejorar la salud digestiva en personas mayores

Para mejorar la salud digestiva en personas mayores, es importante adoptar hábitos saludables que incluyan lo siguiente, de acuerdo con Harvard Health Publishing:

Una dieta equilibrada y saludable. Las personas mayores deben consumir una dieta rica en fibra, frutas, verduras y cereales integrales. Ejercicio regular. El ejercicio ayuda a mejorar la motilidad intestinal y a reducir el estrés. Control del estrés. Las personas mayores deben aprender a gestionar el estrés de forma saludable, pues este puede provocar que el intestino se contraiga de forma irregular, lo que puede dar lugar a problemas como estreñimiento o diarrea. Higiene adecuada. Hábitos como lavarse las manos con frecuencia es clave para evitar la propagación de infecciones.

La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad, por lo que es importante estar alerta ante las señales si un ser querido o si usted mismo percibe cambios en su salud.

