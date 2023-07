Las uñas pueden ser un medidor de su salud general. Más allá de la vanidad o del cuidado estético que les dé, cuando empieza a identificar algún problema como cambios de color, forma o textura puede ser momento de visitar al médico.



Si esto le ocurre, debe prestar atención y consultar a un dermatólogo para que analice cuáles son las causas de este cambio, que pueden ir desde un golpe hasta enfermedades como la anemia. Incluso le pueden hacer una biopsia si hay dudas sobre lo que padece.

Lea también: (Uñas acrílicas: ¿cuáles son los pros y contras de esta técnica?)

Enfermedades renales, cutáneas, hepáticas, autoinmunes, endocrinas y nutricionales pueden afectar a sus uñas en manos y pies.



El color suele ser una de las primeras señales. En el caso de la pigmentación blanca, o muy clara, puede indicar micosis, psoriasis, neumonía, insuficiencia cardíaca y anemia.



La palidez relacionada con la anemia, suele presentarte también en la membrana conjuntiva y los pliegues de la palma de la mano.



De igual forma, se puede manifestar la leuconiquia, que son manchas blancas en la uña, debido a un cambio en la estructura. Suele ser inofensiva.

Según Medline Plus, el cambio en la forma como la coiloniquia también es una alerta. Esta se manifiesta cambiando la forma de la uña, levantando algunas zonas, adelgazándola y haciéndola ver cóncava. Este trastorno está asociado con una anemia ferropénica.



La anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos y la ferropénica es la más frecuente. Ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro, que es la encargada de la producción de glóbulos rojos.



Lea acá: (¿Uñas cortas y quebradizas? Con estos cuatro consejos podrá hacerlas crecer)

"Tener una uña más pálida también puede indicar anemia. Es causada por la falta de hierro y puede hacer que la uña tenga forma de cuchara y sea más cóncava", señala Juliana Piquet, dermatóloga y miembro efectivo de la Sociedad Brasileña de Dermatología y de la Sociedad Americana de Láser para Medicina y Cirugía a la 'BBC'.



Siga leyendo: (¿Cuántos días duran las uñas semipermanentes y cuáles son sus tips de cuidado?)

La relación entre la anemia ferropénica y el cambio en las uñas es la misma que produce la caída del cabello y es que al haber poco hierro, hay poca hemoglobina que pueda realizar su función de transportar el oxígeno a los tejidos. Si esto sucede, las partes involucradas no reciben suficiente oxígeno y, por tanto, no están suficientemente nutridas, como explica Canarias Dermatológica en un artículo.



Le puede interesar: (¿Tiene que dejar descansar las uñas luego de un semipermanente? Esto dicen los expertos)

En caso de que note estos signos en sus uñas, debe acudir al médico para que le hagan los exámenes correspondientes y así determinen si es o no un caso de anemia.



De ser así, le indicarán el tratamiento a seguir. Incluir en su dieta alimentos ricos en hierro como el hígado, la carne roja, los huevos y las verduras de hoja verde pueden ayudarle.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO