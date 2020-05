¿Cómo se propaga el coronavirus?

A pesar de que expertos de todo el mundo realizan investigaciones sobre el nuevo coronavirus, aún no se conocen a ciencia cierta muchos aspectos, entre ellos, la forma de propapagación del mismo.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, hay varias formas en las que el covid-19 se puede propagar.

Persona a persona

Esta es la forma de propagación principal y la más conocida. Una persona se puede contagiar si entra en contacto con otra que ya está infectada, es por eso que resulta tan importante conservar la distancia entre unos y otros, de al menos 2 metros.



Asimismo, si una persona infectada tose, habla, o estornuda expulsa gotículas, las cuales pueden terminar en la boca o nariz de las personas que se encuentran cerca e infectarlas. No obstante, cabe recordar que también es posible que una persona tenga el virus pero no presente síntomas, por tal tazón se hace necesario que se mantenga el distanciamiento social en cualquier caso, ya que estos portadores asintomáticos también pueden contagiar a los demás.



El virus que causa el covid-19 se está propagando de manera muy fácil y sostenible entre las personas. La información de la actual pandemia de covid-19 sugiere que este virus se está propagando de manera más eficiente que la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión, que es altamente contagioso.

Otras formas de contagio

A pesar de que la propagación de covid-19 más conocida es persona a persona, cabe la posibilidad de que se propague a través de otras formas, sin embargo, no es tan probable.

Al tocar superficies u objetos

Según informa el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, es posible que una persona contraiga covid-19 por tocar superficies u objetos en los que se encuentra el virus y después tocarse la boca o nariz, o, dice la publicación, también sus ojos. Y, como aún los expertos están aprendiendo sobre este virus, aclaran que a pesar de que no es la principal forma de contagio, es una posibilidad latente.

A través del contacto con animales

Actualmente, el riesgo de que este virus se propague de animales a personas o de personas a animales es bajo, sin embargo, se han presentado algunos casos. El CDE conoce casos en los que algunas mascotas como perros o gatos que tienen el virus que causa covid-19, la mayoría de los casos si han estado en contacto con personas contagiadas.

Las claves para prevenir el virus

Lavarse las manos, mantener la distancia social (2 metros al menos) y una buena rutina de desinfección de superficies pueden ayudar a prevenir la propagación del virus.



UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.