¿Cómo se elaborarán las listas para las prioridades de la vacunación?

Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que congrega a 10 EPS principales del país, explica cómo funcionarán los grupos de vacunación. Pero afirma que todo dependerá de cuándo llegue el primer lote de vacunas covid al país.

Doctor Juan Gonzalo, ¿cuál ha sido el papel de las EPS en la pandemia?

Muchas gracias, María Isabel, por esta gran oportunidad. En el 2020, el papel de las EPS, es decir, del aseguramiento que brindamos aquellas entidades, incluyendo la garantía de los servicios, prácticamente se concentró en dos grandes frentes: el primero tiene que ver con todo lo del covid, y es garantizar que los pacientes tengan su atención, la hospitalización, que se les garantice su unidad de cuidados intensivos, sus medicamentos, las pruebas, el seguimiento. Para toda esa población afiliada, que en el caso de Acemi son alrededor de 26 millones de colombianos, es decir, un poco más del 50 por ciento de la población, y todo eso se les debe garantizar. Es un proyecto que se llama ‘Prioridad mayor’. Afortunadamente en esta etapa respondimos adecuadamente, articulándonos con todos. Recuerde que nosotros somos responsables de este aseguramiento individual, pero aquí hay un gran componente colectivo que está a cargo de las entidades territoriales y de los organismos estatales, y desde luego con el Ministerio de Salud y el INS.



¿Qué garantías hay de que se pueda seguir atendiendo en este tiempo a todo el que lo necesite, en servicios de urgencias, camas hospitalarias y medicamentos?



Eso se ha garantizado. Todas las EPS tenemos unos grandes centros y call centers donde permanentemente estamos articulando eso. A nivel de diciembre ya habíamos realizado 2,4 millones de atenciones domiciliarias. Esa fue una gran transformación, porque la atención domiciliaria estaba dirigida fundamentalmente a unos pacientes muy específicos, pero se amplió. Se entregaron domiciliariamente alrededor de 5 millones de fórmulas. Y en forma presencial, ya sea a través de terceros o familiares, 26 millones de fórmulas, dirigidas fundamentalmente a esta población de mayor riesgo, como son los mayores de 70 años. Se han realizado alrededor de 16 millones de teleconsultas, o telemedicina.



A la red se le han girado alrededor de 22 billones de pesos, y estoy hablando solo de las diez EPS afiliadas a Acemi. Recursos para que los prestadores compraran insumos y medicamentos y dotaran a su personal de todos los elementos de protección personal. Hasta ahora hemos logrado garantizar la atención a la población colombiana. De hecho, no hemos tenido, por fortuna, situaciones hasta el momento como las de otros países incluso más desarrollados, como en Europa o EE. UU., donde los servicios colapsaron. No le digo que todo eso lo hemos hecho sin dificultades. Nos enfrentamos a una situación nueva, pero rápidamente hemos venido encontrando las soluciones. Adicionalmente se han realizado alrededor de 4 millones de pruebas covid.



¿Esa es una cifra alta, o todavía insuficiente?



Esa es una pregunta muy importante, porque inicialmente recuerden ustedes que se hacían nada más unos cientos de pruebas y ahora hacemos miles. Hemos llegado a cifras que en su momento ni imaginábamos.



¿Cuál es la situación actual? Han aumentado escandalosamente los contagios. ¿A qué se debe? ¿A las fechas decembrinas, o a las cepas o a la mutación británica? Incluso en Bogotá ha habido graves discrepancias con las cifras de la alcaldía… frente a las cuales los médicos hace rato vienen diciendo que estamos en alerta roja.



Hay ciudades del país que tienen una situación más compleja. Voy a hablar en términos de, infortunadamente, número de muertes. El gran pico en Colombia se presentó más o menos entre los meses de julio y agosto. Después disminuyeron los casos y se presentó como una especie de meseta que se dio en septiembre. Y permaneció así hasta que en diciembre empezamos a observar un incremento importante, y la cifra viene creciendo. Es indiscutible que se está presentando otro pico, fundamentalmente en algunas ciudades, como Bogotá.



Pero no me ha dicho a qué se atribuye…



A una combinación de cosas. ¿Por qué Bogotá está así? Porque luego de la identificación de la población con cero prevalencias, es decir, de las personas inmunizadas, que en Bogotá es más o menos de un 30 por ciento, todavía hay un 70 por ciento de la población que es susceptible al virus. Si a eso le añadimos que las medidas en diciembre se relajaron bastante, hubo aglomeraciones, celebraciones, compras, hubo reuniones, fiestas, el virus es lo suficientemente inteligente como para aprovechar este tipo de situaciones e incrementar el número de casos.



Y nosotros, lo suficientemente brutos para permitírselo…



Exactamente. Cuando se relaja el comportamiento social, el virus empieza a actuar. Y se relajó. Ahora, en cuanto al virus, la variedad del Reino Unido, en lo personal, no conozco que haya evidencia hasta el momento de que eso esté circulando en el país.



¿Pero será inevitable, no?



Claro. Los virus viven mutando, pero no toda mutación significa una gravedad.



Ni significa necesariamente otra enfermedad…



Exactamente. El INS tiene estructurado este monitoreo y hasta el momento no hay evidencias de que esté circulando esta variedad del Reino Unido. Por lo tanto, hay que recuperar esa disciplina social que nos permita regresar a un control mucho más adecuado de la pandemia. Sobre todo cuando ya viene de regreso una buena parte de la población que estaba en vacaciones.



Vamos a la pregunta que tiene todo el mundo a flor de piel: la vacuna. ¿Quién va a hacer esa lista de los vacunables? ¿Quién va a determinar cuáles son las prioridades? ¿La Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, las alcaldías, las gobernaciones, o ustedes, las EPS?



Muy buena pregunta. Hasta el momento tenemos unos lineamientos del Plan Nacional de Vacunación Covid-19. Ellos plantean cinco etapas, y voy a mencionar solo la primera, que se inicia con el talento humano de salud, que está en primera línea.



¿Quiénes la componen?



Los médicos que están atendiendo en unidad de cuidados intensivos y hospitalización, y la población mayor de 80 años y más. Las EPS tenemos la información de los pacientes que tienen más de 80 años.



Pero usted me dijo hace un ratico que las EPS cubrían más o menos el 50 por ciento de la población… ¿Y la información sobre el resto?



Colombia tiene un aseguramiento prácticamente universal, de entre 96 y 97 por ciento. Las 10 EPS que estamos en Acemi tenemos 26 millones de afiliados, que es un poco más del 50 por ciento de la población. Pero aquí el que reglamenta el total de las directrices es el ministerio. Él es el que fija las etapas. En esta primera se vacunarán 1,7 millones aproximadamente de personas, con la información que nosotros suministremos.

¿Y la segunda etapa?



En ella vamos a vacunar al ciento por ciento de las personas que están entre 60 y 79 años, y al talento humano que esté en segunda y tercera línea. Son alrededor de 7,2 millones de personas.



¿Y saben cómo contactarlas?



Hemos perfeccionado bastante la información sobre el contacto, porque no basta con tener el número de cédula y el nombre, hay que tener el teléfono, correo electrónico, una dirección, un contacto.



¿Tercera y cuarta etapas?



En una tercera etapa van los pacientes de 16 a 59 años, con comorbilidades, y el grupo de profesores, de todos los niveles, aproximadamente 2,9 millones de personas. Después viene la etapa cuatro, que incluye cuidadores institucionales, personal de las fuerzas armadas, o que tengan un riesgo importante de otro tipo, que son 4,9 millones. Y finalmente, toda la población entre 16 y 59 años, que no tiene ninguna comorbilidad. Son aproximadamente 17 millones. En total, el ministerio dice que vamos a alcanzar una cobertura más o menos de 35 millones de personas en el país. Ese 70 por ciento es el que nos da inmunidad de rebaño.



Una cifra muy ambiciosa, no sé qué tan realista, observando la lentitud de la vacunación, por ejemplo, en Europa. Si son ustedes, como me lo confirma, los que van a suministrar la información para elaborar esas listas, ¿cómo y a través de qué sistema lo van a hacer para que sea rápido?



Aquí es donde la vacunación entra a ser efectiva en el prestador, en la IPS. El ministerio tiene esa información, nosotros suministramos el resto de la información, se la entregamos al prestador, el prestador agendará la atención y citará a las personas.



Pero usted no me ha contestado en esta entrevista: ¿cuándo cree, cuándo, que se va a poder empezar a vacunar? ¿No es muy alto el grado de emergencia para empezar?



Yo diría que ojalá fuera de forma inmediata, pero sabemos que seguramente no se podrá iniciar vacunación sino en este primer trimestre. El ministerio no ha dado una fecha exacta de cuándo empiezan a llegar las vacunas. Aquí hay un punto importante a resaltar, y es que las vacunas las compra el Estado a través del ministerio, y dependemos de esa compra… Y hasta el momento no tenemos una fecha exacta en la que van a llegar estos lotes.



Enfermos de cáncer, urgencias odontológicas, exámenes médicos de otro tipo de dolencias y, algo muy importante, la atención a la salud mental que tiene efectos devastadores en esta crisis (todo con el que uno habla está muy triste, está muy desconcertado, muy asustado) son prioridades cuya atención se ha dejado de lado por atender propiamente la pandemia en sus efectos infecciosos…



Recuerde que en una primera etapa nos dijeron que todo aquel procedimiento o examen que se pueda aplazar, que no fuera vital, se aplazara. Después se abrieron los servicios y trabajamos en dos líneas, covid y no covid. Ahora viene una nueva etapa, en la que nos están diciendo otra vez, al menos en algunas ciudades, aplace todo aquello programado que no es urgente ni vital. Tendremos que reprogramar para seguir con la misma dinámica de atención a la población. Ahora, lo que evidenciamos es que hay temor de la gente de asistir a una IPS, pero hospitales y clínicas también han hecho un esfuerzo en montar una estructura de bioseguridad.

Concluyo: ustedes están preparados para dar la información que requiere el Gobierno, para elaborar las listas, y preparar el orden de las prioridades para vacunar. ¿Pero depende del Gobierno, y de nadie más, la fecha en la que esta información va a publicarse en una app?



Depende de cuándo lleguen las vacunas. Esa es la fecha clave.



En esta entrevista no tenemos manera de contestarles a los colombianos cuándo será ese cuándo…



Hasta ahora hay una información que nos dice: primer trimestre, es decir, marzo…



¡Eso está lejísimos! Para cerrar, una pregunta filosófica. ¿Cómo cree usted que será el día después?



Ese día después va a ser de intenso trabajo, para, coordinadamente, recuperarle la salud de aquellas personas que hayan quedado con secuelas en el tema de covid, en fortalecer muchísimo más la atención en salud mental, en garantizar ya la transformación que dimos. Ya la hemos hecho para atención en domicilios a aquellas personas de mayores riesgos. Hemos avanzado en telemedicina, en virtualidad. Ya hoy por hoy muchos de los servicios no se realizan en forma presencial sino a través de un computador, celular, tablet. Esos avances no los podemos perder. Sin las entidades que hacemos el aseguramiento, la situación hubiera sido todavía muchísimo más compleja. Recordemos que los sistemas de salud contribuyen enormemente al desarrollo de la población. Si mantenemos la población sana, contribuimos a reactivar la economía, el empleo. Creo que ese será el día después.



Pues Dios lo oiga, doctor Juan Gonzalo. Y que comiencen a llegar esas vacunas.



MARIA ISABEL RUEDA

Para EL TIEMPO