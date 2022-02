Las infecciones de transmisión sexual (ITS), también llamadas enfermedades de transmisión sexual, representan un problema para la salud.



Si no se tratan adecuadamente, pueden producir complicaciones cardiovasculares y neurológicas, infertilidad y una mayor probabilidad para adquirir VIH, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las cifras de la autoridad sanitaria indican que, para 2020, América ocupaba los primeros puestos de personas infectadas con sífilis (5’800.000 casos, en promedio), clamidiasis (27’100.000) y tricomoniasis (20’000.000). Estas ITS se suman a los numerosos casos que se conocen globalmente del herpes genital (500’000.000).



Aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, hay una serie de claves con las que se puede detectar si usted la contrajo tras un encuentro sexual sin protección.



Eso sí, recuerde que los síntomas acá descritos no se manifiestan de la misma manera en los pacientes. En caso de querer un diagnóstico, debe acudir a un médico especialista, quien le podrá brindar asesoría para el tratamiento adecuado.



(Además: Conozca los tipos de infecciones de transmisión sexual, ITS).

Sífilis

Hay dos tipos de sífilis: primaria, la cual no produce dolor y se manifiesta con una úlcera o llaga; y la secundaria que genera fiebre, erupciones en las manos y plantas de los pies e inflamación de los ganglios linfáticos, según la OMS.

Facebook Twitter Linkedin

La sífilis genera llagas en algunas partes del cuerpo. Foto: iStock

Es necesario el tratamiento o, de lo contrario, podría avanzar a una sífilis terciaria que tiene la posibilidad de afectar otro órgano del cuerpo y, con el pasar de los años, producir la muerte.



Por tanto, deberá acercarse al médico para tomar unos análisis de laboratorio y, si es el caso, recibir medicación basada en antibióticos.



(Puede leer: Diez hábitos que le ayudarán a iniciar mejor su día).

Tricomoniasis

La OMS la considera como la infección más frecuente en el mundo por el número de pacientes, en su mayoría de 40 a 50 años, que la contraen.



“La infección es asintomática en al menos un 50 por ciento de las mujeres y un 70-80 por ciento de los hombres”, precisa la entidad en su página oficial.

Facebook Twitter Linkedin

El ardor en la vagina es uno de los síntomas que pueden presentar las mujeres. Foto: iStock

La infección es asintomática en al menos un 50 por ciento de las mujeres FACEBOOK

TWITTER

Las mujeres pueden presentar flujo vaginal anormal, dolor genital y molestias al orinar. Síntomas similares se generan en los hombres, pues tienen quemazón al orinar, irritación en su miembro viril y secreción uretral.



Se sabe que esta ITS puede aumentar la probabilidad de adquirir VIH. De ahí que se recomienden análisis médicos para diagnosticarla y decidir si se debe iniciar tratamiento con antibiótico.

Clamidiasis

Las personas con una vida sexualmente activa, sobre todo los jóvenes, son quienes más la adquieren, según datos de la OMS. La infección se da, como las anteriores, por el contacto sexual sin protección.



(Le puede interesar: Estas son las conductas sexuales de cada signo según la astrología).



En los hombres el dolor testicular, la secreción del pene y el dolor al orinar son las claves que pueden indicar la presencia de la bacteria Chlamydia trachomatis en el cuerpo.



Asimismo, las mujeres tienen ardor al orinar, acompañado de secreción vaginal irregular y sangrado entre los periodos menstruales o luego de una relación sexual.

Facebook Twitter Linkedin

La bacteria Chlamydia trachomatis genera esta ITS. Foto: iStock

El tratamiento con antibióticos busca evitar que las mujeres desarrollen problemas graves como inflamación de las trompas de Falopio, la cual puede incidir en una enfermedad pélvica inflamatoria y una incapacidad para tener hijos.

Herpes genital

“La mayoría de las personas infectadas no saben que lo están”, comenta la OMS.



Sin embargo, se puede manifestar la ITS con ampollas en la vagina, cuello uterino, vulva, pene, zona anal o incluso en las nalgas y la zona interna de los muslos. Estas ampollas, incluso pueden producir inflamación de la pelvis, axilas, garganta y causar fiebre, cefaleas, escalofríos y fatiga.



(Lea también: Mitos y verdades de las relaciones sexuales entre los 30 y los 40 años).



Este tipo de herpes no tiene cura, pero un tratamiento con antivirales reduce la sintomatología que podría infectar a otras personas.

Facebook Twitter Linkedin

Además del genital, también existe herpes bucal, el cual provoca llagas alrededor de la boca o en el rostro. Foto: iStock

VIH

La infección del virus de la inmunodeficiencia humana es catalogada como un problema de salud pública mundial por la OMS ante el número de personas que han muerto a lo largo de los años: en promedio, más de 36 millones.



La persona no presenta síntomas en las primeras semanas. De hecho, algunos manifiestan el malestar cuando el virus ya se encuentra en una etapa avanzada.



(Puede leer: Exactriz porno revela que no puede caminar debido a una rara enfermedad).



Un cuadro, parecido a la gripa, con dolor de garganta, de cabeza y fiebre se torna con el pasar de las semanas en diarrea, pérdida de peso e inflamación de los ganglios linfáticos. Las anteriores señales de alerta hacen vital acudir al médico para comprobar que se trata de VIH.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades sanitarias han buscado fortalecer el tratamiento contra el VIH. Foto: istock

A pesar de que no tiene cura, los esfuerzos de la autoridad sanitaria se concentran en tratamientos terapéuticos con la ayuda de fármacos antirretrovíricos para que “el sistema inmunitario recobre fortaleza y capacidad para combatir las infecciones oportunistas y algunos cánceres”, se lee en su sitio web.



Así, se evita que el paciente desarrolle otra serie de complicaciones, entre ellas, tuberculosis, cáncer o sarcoma de Kaposi.



Eso sí, la manera más efectiva para prevenir una ITS, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en tener relaciones sexuales seguras mediante el uso de condones masculinos o femeninos.

Más noticias

- El primer hombre en el mundo que pudo vivir sin corazón ni pulso.

- Sexo, dinero y crimen: la oscura historia de los strippers Chippendales.

- Las prácticas sexuales más extrañas y perturbadoras de la antigüedad.

- Billie Eilish confiesa que fue adicta a la pornografía cuando tenía 11 años.

- ¿Es posible el sexo en el espacio? Esto dice la ciencia.

Tendencias EL TIEMPO