¿Cómo saber si tiene cáncer de piel? Siga estas recomendaciones

Aunque la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus haya ocupado la atención de la sociedad, ese no es el único riesgo que existe para nuestra salud.



Durante el mes de agosto la Liga Colombiana Contra el Cáncer se encuentra promoviendo una campaña para contrarrestar el cáncer de piel, que sigue siendo un peligro latente en la cuarentena.

Según el observatorio del cáncer Globocan, en el año 2018 se presentaron 1.042.056 de casos de cáncer de piel no melanoma y 287.723 de melanoma cutáneo. Esta condición se presenta cuando las células que generan pigmento y le dan color a la piel se vuelven malignas.



Aunque durante el confinamiento las personas están alejadas de la luz del sol, una de las causas más importantes de melanomas en la piel, la Liga Colombiana Contra el Cáncer señala que ese no es el único riesgo. "Los rayos ultravioletas de tipo A, la luz visible e infrarroja también pueden generar efectos nocivos en la piel", explica la entidad.



“Ahora que se pasa más tiempo en casa, se piensa que, al no estar expuestos directamente a la radiación solar, no es necesario tener medidas de fotoprotección. Lo que muchos no saben, es que sí están expuestos, ya que la radiación UV entra a través de los sitios abiertos de las viviendas, como ventanas y balcones, y aunque la intensidad de dicha radiación es menor, de todas maneras continúa siendo un factor de exposición solar”, dijo el doctor Leonardo Pulido, dermatólogo oncólogo.



La Liga Colombiana Contra el Cáncer agrega que debido a la cuarentena los diagnósticos de esta enfermedad podrían estar tardando más de lo debido.

Factores de riesgo

Exposición sin protección a los rayos solares durante los primeros 15 años de la vida. Lunares particulares o 'raros' que cambien de forma o color. El uso de cámaras bronceadoras. Tener piel blanca o sensible. Presentar lesiones crónicas de piel expuestas al sol.

Asimismo, la entidad sugiere seguir estos pasos para identificar manchas o lunares que puedan asemejarse a melanomas.



¿Cómo hacerse un autoexamen de piel?

Frente al espejo, realizar una inspección completa de toda la parte anterior del cuerpo, sin olvidar brazos y manos.

Examinar la parte posterior del cuerpo desde el cuello hasta la parte posterior de las piernas.

Revisar la región interna de las piernas y los laterales del cuerpo.

Examinar el cuero cabelludo y las plantas de los pies.

La Liga Colombiana Contra el Cáncer está invitando a los ciudadanos para que reciban un diagnóstico. Basta con tomar una foto de una mancha o un lunar que haya aumentado su tamaño o que haya cambiado de color. Después, hay que enviarla por mensaje interno a las redes sociales de la liga con el nombre completo, el correo electrónico y la ciudad en la que se encuentra.

