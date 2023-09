Protegerse adecuadamente la piel de los rayos solares es una de las recomendaciones más frecuentes que hacen los médicos. Los protectores solares son importantes para prevenir enfermedades en la edad adulta o la vejez.



No se trata de un tema de vanidad. Si al órgano más extenso del cuerpo humano no se le dan los cuidados necesarios se puede poner en riesgo el estado de salud.



Según la experta Alexandra Rada, quien fue consultada por el portal KienyKe.com, a causa del cambio climático es necesario aplicar varias veces al día protector solar o pantalla solar, que es un producto indispensable para cuidar y proteger la piel de los rayos del sol.



La especialista afirmó que el protector solar es esencial si se quería retrasar el envejecimiento y el "fotodaño", la radiación del sol que hace daño y envejece.



“Estudios ya demostraron que independientemente de la marca y el costo, (el protector solar) dura aproximadamente dos horas, 80 minutos haciendo efecto por lo que debemos volver aplicar cada dos horas”, señaló Rada.



Rada recomendó crear una rutina de cuidado para proteger la piel de los rayos del sol y que el fotodaño sea una prioridad. "Parte de este objetivo se consigue cuando las personas encuentran el protector que mejor se ajusta a sus necesidades", dijo al medio en mención.

¿Cuál es el mejor protector solar?

La especialista dijo que actualmente existen una amplia gama de productos para cada tipo de piel: pesados o ligeros, con color para utilizar como maquillaje, en gel, crema, hasta en spray.

Si desea un mejor diagnóstico sobre su tipo de piel y qué protector usar, consulte con el dermatólogo. Foto: iStock

“Si eres deportista y todo el tiempo estás expuesto a la radiación solar, debes utilizar los más gruesos, los que hacen el efecto pantalla, como si estuvieras entre tu rostro y el sol, algo que lo protege. Si quieres algo para el trabajo puedes utilizar un proitector con un poco de color que se adapte a tu tono de piel y haga parte de tu maquillaje, que proteja y cuide la piel”, explicó Rada al citado portal.



Un aspecto importante que señaló la experta, y en el que recaban los médicos, es que el protector solar se debe usar aún cuando no se está bajo los rayos soles. "La piel debe tener siempre algo que la esté cuidando del fotodaño que puede ser causado por las luces artificiales a las que con frecuencia estamos expuestos", recalcó Rada.



“La mayoría de seres humanos piensan que el protector (se debe usar) cuando estamos bajo el sol o en la playa pero no es así, siempre debemos utilizar algo para protegernos”, indicó la especialista, quien manifestó que en la pandemia del Covid-19 muchos pensaron que por no tener que salir de la casa no se tenía que usar ningún protector y por eso aparecieron tantas manchas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS