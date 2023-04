Las estrías son marcas que aparecen en la piel debido a la distensión y ruptura de las fibras de colágeno y elastina.



Son comunes en áreas como el abdomen, los senos, los glúteos y los muslos, y pueden tener un impacto negativo en la autoestima de las personas que las padecen.



Existen dos tipos de estrías: las rojas, que son recientes y presentan un color rosado o rojo, y las blancas, que son más antiguas y tienen un color blanquecino.



Las estrías blancas son más difíciles de tratar que las rojas, ya que representan una cicatriz más profunda en la piel. Sin embargo, hay productos y tratamientos seguros que pueden ayudar a reducir su apariencia.



Según la Clínica Mayo, una de las formas de prevenir la aparición de estrías es mantener una hidratación adecuada de la piel, especialmente durante el embarazo o en periodos de cambio rápido de peso.



Además, evitar cambios bruscos de peso y mantener una alimentación equilibrada que promueva la salud de la piel también puede ser útil.



Para tratar las estrías blancas, es importante utilizar productos avalados por autoridades médicas. Algunos de los ingredientes activos que han demostrado eficacia son:

1. Tretinoína: este retinoide tópico puede ayudar a mejorar la apariencia de las estrías blancas al estimular la producción de colágeno en la piel, según Medline Plus.



2. Ácido glicólico: este exfoliante químico, también avalado por la FDA, puede ayudar a mejorar la textura de la piel y reducir la apariencia de las estrías blancas.



3. Ácido hialurónico: esta sustancia, aprobada por la EMA, puede ayudar a hidratar y mejorar la apariencia de las estrías blancas también.



4. Aceite de rosa mosqueta: este aceite natural, mencionado por la Clínica Mayo, ha sido utilizado tradicionalmente para mejorar la apariencia de cicatrices y estrías debido a sus propiedades regenerativas de la piel.



5. Vitamina E: este antioxidante, mencionado por Medline Plus, puede ayudar a hidratar y nutrir la piel, mejorando su apariencia y reduciendo la apariencia de las estrías blancas.



Asimismo, existen algunos tratamientos estéticos, como terapias con láser, microdermoabrasión, radiofrecuencia, carboxiterapia y mesoterapia, que pueden ayudar a mejorar el aspecto de estas cicatrices.



Aunque estos tratamientos pueden tener efectos secundarios y no garantizan resultados permanentes.

En la misma línea, es importante tener en cuenta que la efectividad de estos productos puede variar de una persona a otra. En ambos casos es recomendable consultar a un dermatólogo o médico antes de comenzar cualquier tratamiento para las estrías.



Además, es importante seguir las indicaciones del fabricante y utilizar los productos de acuerdo a las instrucciones y dosis recomendadas.



