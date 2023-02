Uno de los conceptos que introduce la reforma es la de la territorialización de las EPS, que consiste en que ellas concentrarán su operación en ciudades y departamentos donde tengan el mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios, liberándolos así de la dispersión geográfica.

Dichas entidades deben estar habilitadas al momento de expedir la ley y no podrán suspender sus labores.



Una de las cosas que más llamó la atención es que a partir de entrada en vigencia de dicha la ley no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas Entidades Promotoras de Salud.



Además, durante el proceso de transición, se escindirán y especializarán sus instituciones de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad e integrarlas a las redes de atención integrales e integradas.



(Siga leyendo: Petro sobre reforma de la salud: 'No vamos a cerrar ningún hospital privado').

Para cada hogar todos sus miembros deberán estar afiliados a una misma EPS. Si hay una sola EPS en el territorio, esta no podrá rechazar el aseguramiento y debe encargarse de toda la población de la región. Si en los sitios no hay EPS, la Nueva EPS se encargará del aseguramiento, u otras EPS con capacidad. La Nueva puede contratar servicios si fuera necesario.



El objetivo de la territorializaciòn es "cerrar brechas sociales y territoriales para lograr un sistema que beneficie a la ciudadanía", reza el proyeto.



Noticia en desarrollo...