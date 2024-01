¿Cómo superar 'guayabo' del fin de semana de fin año? Siga estos consejos de expertos

En Colombia, la temporada de fin de año va de la mano con las festividades navideñas y reuniones en familia que comúnmente vienen acompañadas con bebidas embriagantes.



Esta sustancia suele ser asociada a las celebraciones o fechas espaciales; sin embargo, tras consumirla puede generar sensaciones de malestar como dolor de cabeza intenso, sed, cansancio, náuseas y, algunas veces, niebla mental. A dichos síntomas se le conocen como 'guayabo'.



El alcohol es una sustancia psicotrópica y psicoactiva que produce cambios en el cerebro. Cuando se consume esta bebida, como cualquier sustancia líquida, se transporta desde el esófago hacia el estómago y posteriormente hacia el intestino delgado, en donde se inicia el proceso de expulsión del cuerpo humano.



Sin embargo, a diferencia de otros alimentos, en el caso de las bebidas embriagantes, esta permanece en el estómago o los intestinos y pasa al torrente sanguíneo, en donde se desplaza rápidamente y causa 'borrachera'.



Su principal y más conocido efecto está a nivel del sistema nervioso central o en el cerebro. Es por eso por lo que se le considera una sustancia psicotrópica y psicoactiva, ya que llega y produce modificaciones en dicho sistema. Hay que tener en cuenta que son los riñones y pulmones son los encargados de eliminar el alcohol del cuerpo mediante la orina y la respiración.



Además de que otra parte se expulsa por el sudor. El hígado se encarga de descomponer el resto del licor convirtiéndolo en ácido acético.



¿Qué sucede en el cuerpo cuando se siente 'guayabo'?

Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, había explicado a esta casa editorial en ocasiones pasadas, que al guayabo se le conoce entre médicos como ‘veisalgia’, palabra que se conforma del ‘kveis’ (intranquilidad) y el ‘algia’ (dolor).



“Aunque hay pocos estudios al respecto, se sabe que el guayabo es la manifestación de modificaciones metabólicas y endocrinas (hormonales) que motivan reacciones en el sistema de defensa del cuerpo”, concluyó al respecto.



Los síntomas que se generan comúnmente en el cuerpo son dolor de cabeza, náuseas, fatiga, sensibilidad a la luz y al ruido, entre otros.



Dichas sensaciones se causan por diferentes reacciones del cuerpo humano al momento de intentar descomponerla. Por ejemplo, en el sistema digestivo en el proceso de desintoxicación se genera una sustancia llamada acetaldehído, que es un compuesto tóxico que genera enrojecimiento en algunas zonas del cuerpo, especialmente en el rostro, frecuencia cardíaca rápida y, en muy pocos casos, desmayos.



La hidratación es primordial para recuperarse tras ingerir alcohol. Foto: iStock

Pero no solo eso, el alcohol es una sustancia diurética, es decir, que ocasiona que el cuerpo elimine más rápido el líquido que ingiere, inhibiendo la producción de vasopresina de la glándula pituitaria, hormona que ayuda al cuerpo a retener agua.



Esto desencadena algunas consecuencias como la deshidratación, la cual genera que los vasos sanguíneos del cerebro y los tejidos se contraigan y se provoque dolor de cabeza.



Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, los síntomas del malestar "alcanzan su punto máximo cuando la concentración de alcohol en la sangre vuelve a ser de aproximadamente cero. Los síntomas pueden durar 24 horas o más".

¿Cómo quitar el guayabo?

Descansar es vital para recupearse del 'guayabo'. Foto: iStock

Los síntomas de este conocido diagnóstico pueden variar de unas personas a otras, dependiendo de la cantidad y la calidad de lo consumido.



Para atenuar o disminuir los síntomas, normalmente se recomiendan tomar medidas preventivas como alimentarse antes de beber alcohol, para no sobrecargar e irritar al estómago.



Esto se aconseja debido a que el consumo de alimentos con alto contenido de grasas y carbohidratos ayuda a disminuir la velocidad en la que la sustancia es absorbida por el intestino.

De igual forma, a pesar de que aún no existe una cura absoluta ni inmediata, estos son algunos productos o recomendaciones que pueden funcionar para ayudar a superar la resaca:



1. Hidrátese: el investigador en Metabolismo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Guillermo López Lluch, explicó en el portal La voz de la salud que es necesario beber mucha agua porque el alcohol es una sustancia que elimina más rápido los líquidos del cuerpo humano.



Hay que tener en cuenta que cuando ya tiene guayabo no sirve tomar agua por sí sola, pues la deshidratación va acompañada de una pérdida de electrolitos.



2. Comidas nutritivas: consumir alimentos que contienen fructuosa como jugos de fruta como naranja, mandarina, tomate o tomar cucharadas de miel, ayuda a que el cuerpo elimine el alcohol con mayor rapidez.



3. Suplementos de vitamina B: el alcohol agota las reservas de vitaminas del grupo B en el cuerpo, especialmente de la vitamina B1, B6 y B12, las cuales son necesarias para la producción de nuevas células sanguíneas y para que el sistema nervioso funcione normalmente.

Cabe resaltar que no existen evidencias que ninguna vitamina o complejo vitamínico mitigue los síntomas del 'guayabo', sin embargo, la ingestión oral de las mismas pueden provocar que se tengan menos efectos de la resaca.



4. Descansar: el Consejo Nacional de Alcohol de Australia, en su página oficial, explica que es necesario el descanso en el proceso de recuperación de una resaca para permitir que el cuerpo regenere los nutrientes y vitaminas perdidos y reduzca los efectos adversos.

